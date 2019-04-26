清潔隊員用心佈置「娃娃資收車」 竟遭民眾惡意檢舉

2019-04-26 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



載滿可愛娃娃的資源回收車，竟遭民眾惡意檢舉！桃園市環境清潔稽查大隊八德區中隊隊員，發現有不少民眾回收全新娃娃，覺得丟棄浪費，因此將娃娃收集後、佈置於資源回收車外，讓民眾丟垃圾時不再感覺髒亂，但日前卻遭到民眾惡意檢舉，輿情壓力下讓市府高層下令要評估是否將娃娃撤下，此消息傳出後讓網友紛憤不平，上網熱議，立委趙正宇得知後主動和市府聯繫，協調評估後確認無安全疑慮，順利將娃娃車保留下來，未來仍可以帶著歡樂繼續上路為民眾服務。

佈置娃娃資收車的清潔隊員葉京峰，於桃園市環保局服務將近7年時間，觀察近年來隨著娃娃機興勝，不少民眾隨手可獲得小娃娃，相對汰換速度也快，加上不少孤兒院已拒收娃娃，因此常見許多民眾回收完好的娃娃，甚至連包裝紙都還沒拆，相當可惜，因此他在回收過程中，會將這些外觀良好、幾乎全新的娃娃整理好，分送給社區孩子，此外他為了執勤安全，更自掏腰包加裝蜂鳴器，提醒後方民眾車輛左右轉。

葉京峰說，過去民眾對於垃圾車、資源回收印象都是髒亂又惡臭，因此多半不敢靠近，他想到有不少家長會帶孩子一起倒垃圾，因此他約莫3年前突發奇想，利用民眾丟棄的娃娃佈置於車體外，打造娃娃資收車，讓民眾倒垃圾也能有好心情，近1年因汰換舊車、改換全新娃娃資收車，有可愛蛋黃哥、凱蒂貓、史迪奇等70多隻大大小小玩偶，民眾看見紛紛拍照上傳，更稱讚隊員很用心。

沒想到可愛娃娃資收車，日前竟遭到民眾檢舉，市府更因檢舉壓力而要求清潔隊撤掉娃娃，消息一出讓網友相當不滿，在網路上引起討論，立委趙正宇得知後也前往了解。八德區中隊長李堯夫表示，京峰隊員很用心佈置，且每個娃娃都有兩條以上的塑膠繩固定，且也不會影響交通行駛，因此評估釐清後認定並未影響勤務，因此得以保留，未來也不排斥出現第二台娃娃資收車。