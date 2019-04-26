暐順二代接手 傳承老董永續經營關懷弱勢

2019-04-26 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



林清和感念交大栽培，捐款協助交通大學建設基礎科學教學研究大樓等。圖/暐順集團提供 分享 facebook 暐順集團創辦人林清和捐款建交通大學校園、為新竹市天主教仁愛社會福利基金會蓋校舍，送喜憨兒基金會接駁車、去年病逝，姪子林峰世接棒，延續「老董」對弱勢關愛，善盡對社會的責任，也讓善的循環注入社會。

林峰世為暐順集團第二代接班人，將傳承林清和「綠能」永續經營理念，未來將擴大建設公司，並開創暐順集團品牌飯店，用誠信經營企業。記者郭宣彣／攝影 分享 facebook 林清和畢業於交大管研所，而後承接家業，帶30名建築工人從挑磚、拌水泥、挖水溝做起，將企業管理結合工地建築，從建築門外漢逐步踏實成為建築內行人，他感念交大栽培，捐千萬建交大綜合球館、及基礎科學教學研究大樓等，推動校園建設，照顧學弟妹。

去年，林清和有感喜憨兒外出復健醫療及活動需要接送，捐贈一輛接駁車，解決照顧者交通上的問題，成為憨兒家庭最溫暖的力量。41歲的林峰世接棒，延續林清和的理念，照顧身障團體，捐贈親子帳棚及益智教具給新竹市天主教仁愛社會福利基金會身心障礙者。

暐順集團第二代接班人林峰世，原本從事金融業，也曾擔任模特兒，10多年前投身營造業，從冷氣房走到工地，監工、挖地基、拌水泥、灌漿、算鋼筋數量全參與，扎實學營造，甚至一度曬成小黑人。林清和生前肯定他的勤奮，曾說，「就像年輕時候的我，充滿幹勁。」兩人不僅是叔姪，更像是父子。