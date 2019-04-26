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蓋過竹科百餘座廠辦 台商回流暐順營造再受益

2019-04-26 07:58聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

美中貿易戰引發台廠回流潮，廠辦需求也高，並有其他大廠也陸續擴建廠房，締造竹科高科技廠辦超過100座紀錄的暐順營造明顯感受台灣廠辦興建景氣回溫，生意成長五成，受益不少。

科技大廠回台投資，初估將近100億元，根據科技部3月發布最新統計，2018年三大科學園區的營業總額為2兆5960億元，其中，以竹科的1兆755億元最多，年增5.56％為過去2年難得的現象。竹科管理局表示，不少台廠考慮移轉到東南亞，但考量台灣擁有完整的產業聚落及高品質勞動人口，仍以選擇回台首選。

在地深耕新竹40年的暐順營造，從120萬元的丙級營造廠起家，如今發展成資本額2.17億元的甲級營造企業，去年集團創辦人林清和病逝，由姪子執行長林峰世接手掌舵。台灣廠辦景氣回溫，搶到不少蓋廠房的訂單，林峰世說，應該是能按圖施工、精算工時、掌握合理進度，延續了好口碑。

除了擴大本業，順集團兩年多前陸續跨足飯店業及賣場，經營竹湖暐順麗緻文旅及竹北首家百貨商場６+PLAZA，收支達平衡；另外，竹北暐順經貿大樓今年3月開始損益兩平。

林峰世說，為減少空房率，飯店3至8樓推出出租套房，月租金1萬800元可2人入住，等於每人每月只要5400元，可享飯店式服務，其中七成商務客，餘為清交教授及學生，讓店住宿率高達九成以上。

另外，也嘗試經營多功能大樓，像緊鄰高鐵新竹站的竹北暐順經貿大樓就是結合商辦、休閒購物和住宿，只要搭高鐵出站後走空橋，步行不到1分鐘可抵達；占地利之便，營運不到一年，6至13樓的商辦，超過118間辦公室幾乎全數滿租。

暐順集團打造賣場「6+PLAZA」，更設計不少孩子的遊戲場所。圖/暐順集團提供
暐順集團打造賣場「6+PLAZA」，更設計不少孩子的遊戲場所。圖/暐順集團提供
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林峰世為暐順集團第二代接班人，將傳承林清和「綠能」永續經營理念，未來將擴大建設公...
林峰世為暐順集團第二代接班人，將傳承林清和「綠能」永續經營理念，未來將擴大建設公司，並開創暐順集團品牌飯店，用誠信經營企業。記者郭宣彣／攝影
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美中貿易戰引發台廠回流潮，新竹科學園區，廠辦需求也高。本報資料照片
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