上萬人看過的「光影幻境」 桃園鐵玫瑰社區日100元體驗

2019-04-26 07:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市藝文設施管理中心今起至29日在藝文廣場，舉辦一年一度的「鐵玫瑰社區日」，今年邀來曾在國家兩廳院展出、吸引萬人體驗的空氣建築「光影幻景」（Katena），藝文廣場搭起長42.5公尺、寬36.4公尺、占地850平方公尺裝置藝術作品，桃園場票價只要100元，已售出五成票，仍可現場購票，每場次限額80人，前3天場邊還有文創市集，歡迎民眾揪伴來體驗，徜徉在光影與顏色交織的魔幻環境。

桃園市藝文設施管理中心連續6年舉辦鐵玫瑰社區日，今年社區日擴大為4天，最大亮點就是邀來英國空氣建築團隊（Architwcts of Air,AOA）到桃園展出空氣建築作品「光影幻境」，該作品先前在台北兩廳院展出，20天吸引上萬人次體驗，今起首度移師桃園展出。

藝設中心指出，「光影幻境」是空氣建築團隊AOA，自1992年以來設計多種大型燈光結構模型中最具代表性的作品之一，靈感取自大自然與幾何圖形，並結合伊斯蘭教、哥德式建築的靈魂元素，結構中完全沒有架設人工燈具，僅透過太陽光投射進入建築本體的手工染色

PVC材質投射產生，太陽移走軌跡成了主角，不同天氣、時間與角度，都會有不同光影變化。

「光影幻境」裝置藝術昨天已經架設完成，原訂下午進行媒體體驗場次，但因風速過大，無法入內體驗，團隊成員表示，雖然遺憾無法入內，但依據風速預報，今起為期4天活動，風速狀態都不錯，預料皆可順利開放購票民眾體驗，歡迎男女老少進入光影幻境的世界。

藝設中心主任王啟仲說，為了鼓勵民眾踴躍體驗，光影幻境在桃園場次，購票只要100元，比先前台北兩廳院場次票價便宜一半，預售票已經售出五成，憑市民卡現場購票還可再打9折優惠，至於開放時間每半小時一場，每場限額80人，每場次可入內體驗半小時。