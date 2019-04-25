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擺脫體育班不讀書刻板印象 排球隊長校排前五

2019-04-25 21:20聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園市八德國中男子排球隊今年獲得全國乙組冠軍，也是睽違12年八德國中再度抱回冠軍，而過去體育班給人印象，多半是愛運動不讀書，八德國中男排隊長鍾家弘，不僅成績優異，即便訓練、比賽接踵而來，仍然維持班排前二、校排前五好成績，面對5月18、19日即將到來的國中會考，鍾家弘也信心滿滿，目標進入武陵高中或桃園高中。

鍾家弘表示，自己就讀中山國小時就已加入排球隊，升上國中後也進入體育班持續練排球，由於體育班規定各科標準不得低於60分才能參賽，自己也努力兼顧課業及練球，雖然有時假日練球一整天十分疲倦，但仍會讓自己定下心來讀書，比賽期間若剛好遇到考試前夕，在球員休息室也會帶著學弟一起讀書溫習。

和鍾家弘一樣從中山國小排球隊升上八德國中的陳宥洺，身高180公分、為隊上最具優勢隊員，由於父親從小也是運動員，因此十分鼓勵宥洺加入體育班，母親陳樺蓉更是每場比賽都到場加油，用行動全力支持兒子練排球，陳宥洺說，去年曾經因練球不順、諸多壓力下想放棄，但在教練及父母親鼓勵下，不願半途而廢放棄，因此重拾信心，今年在全國賽中也發揮實力助攻，順利抱回冠軍。

陳樺蓉表示，過去總認為體育班不讀書，但時至今日已完全不同，尤其和一般普通班比起，體育班除了班導師之外，還有教練會盯著孩子，因此等於有兩個導師顧全班，且運動員十分注重禮儀和品格，感謝教練葉哲仁花相當大心力給予體育班學生正確觀念，讓孩子不僅打球開心、也能兼顧課業。

桃園市八德國中男排選手陳宥洺，身高180公分，為全隊最具優勢隊員，家人相當支持他...
桃園市八德國中男排選手陳宥洺，身高180公分，為全隊最具優勢隊員，家人相當支持他練體育，母親陳樺蓉更是每場比賽都到場加油。圖／八德國中提供
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桃園市八德國中男排隊長鍾家弘成績優異，兼顧課業及練球，維持班排前二、校排前五好成...
桃園市八德國中男排隊長鍾家弘成績優異，兼顧課業及練球，維持班排前二、校排前五好成績，今年也開心奪下全國乙組冠軍。圖／八德國中提供
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桃園市八德國中男子排球隊，今年參加全國排球乙組聯賽榮獲冠軍，全校師生及家長都到場...
桃園市八德國中男子排球隊，今年參加全國排球乙組聯賽榮獲冠軍，全校師生及家長都到場觀賽給予鼓勵支持。圖／八德國中提供
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