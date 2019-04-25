影／發生規模6.9大地震怎麼辦 竹市災防演習獲總統肯定

2019-04-25 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹市歷年來最大規模的民安5號演習今天下午在新竹文創館旁停車場震撼登場，模擬發生芮氏規模6.9大地震，導致橋梁塌陷、普悠瑪列車出軌、輻射外洩及民宅傾倒、大火等重大災害，緊急應變及救援的狀況，場面逼真，總統蔡英文肯定市林智堅帶領下，有效整合轄內資源，具體展現行動力，對這場成功演練給予最大的肯定。

下午2點文創館周圍發送國家級警報「民安5號演習地震疏散避難警報發送演練」訊息，展開一連串的動員災防演習，模擬市府東南方6公里處發生芮氏規模6.9有感地震，造成建築物損毀、民宅起火、土石流造成民宅傾倒，社區自主防災運作，緊急疏散民眾及滅火，市府整合軍、警、消等單位投入救援，還出動2隻搜救犬搜救。

因地震導致橋梁塌陷、車輛受困，普悠瑪列車也出軌，大量傷患湧現，救災人員破壞車體搶救傷患，醫護人員忙著檢傷救護，大批消防車、救護車穿梭，消防局以無人機勘查災害範圍，也出動空中勤務總隊直升機勘災及後送急重症患者。

水、電、瓦斯等管理破損外漏，相關單位緊急派員搶修，還有載運化學物質的槽車發生事故，化學物質外洩等，總共演練26個項目，動員81個參演單位、859人、各式車輛90輛，總統蔡英文、行政院副院長陳其邁、國防部長嚴德發與林智堅一起觀看演習過程。

林智堅說，多一分準備少一分災害，演習場景逼真，動作迅速扎實，顯示平時努力訓練的成果，「希望永遠不會用到」，但一旦災害來臨時，有充分的準備可將災損降到最低，保護所有市民的生命財產安全。

他說，新竹市有產值超過1兆的科學園區，是台灣經濟發展的重心，守護城市公共安全，讓市民安居樂業，市府責無旁貸，他上任後投入超過1億元經費添購雲梯車，消防警備車等救災車輛，購買最新型的震災裝備器材，消防人力從224人提高306人，結合消防局特搜與義消組成特種搜救隊，搭配2隻搜救犬，提供更完整的特種搜救能力，保障市民安全。