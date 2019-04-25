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大古山野百合季周末登場 8萬野百合迎賓賞花看飛機起降

2019-04-25 20:37聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市蘆竹區大古山休閒農業區復育原生野百合8萬株有成，桃園市政府首度舉辦2019大古山野百合花季，周六27日登場，如今沿著大古山及步道，白色野百合花開點綴山坡景色，農業局表示，大古山野百合花季將提供農事體驗、食農教育和在地有機美食品嘗，結合休區農場、景點，帶動輕旅行一日遊，歡迎民眾周休前往遊逛休閒。

以往許多民眾親子、情侶前往蘆竹大古山區景觀餐廳喝咖啡、用餐，俯瞰沿海山海景觀、桃園機場飛機起降美景。市長鄭文燦2年前宣布以大古山區為復育原生野百合花基地，去年市府更將大古山周圍的大山腳四里300公頃農田土地，推動大古山休閒農業區通過，並選定野百合花為代表花卉。

農業局表示，今年首辦大古山野百合花季自本周六、27日到5月11日，為期15天，明基友達文教基金會捐贈打造蛹之意象石雕，開幕當天將捐贈並揭幕，成為大古山地標。花季期間將與休區農場結合，提供遊客認識、體驗農村生活，到農場體驗各種農產品DIY及爬樹樂趣，走累了還可以到景觀餐廳休息、喝咖啡，俯瞰沿海景觀和飛機起降，感受大古山休閒情境。

這次活動特別在機場捷運A10山鼻站設置周末限定賞花專車，上午9點到11點、下午1點到3點，整點時間發車，車上配有導覽志工，沿著賞花路線導覽、解說，讓遊客欣賞野百合及體會大古山風俗民情，歡迎民眾、遊客參與體驗輕旅行一日遊。

桃園市蘆竹大古山野百合花季周末登場，復育8萬多株原生種野百合花開，有在地農事體驗...
桃園市蘆竹大古山野百合花季周末登場，復育8萬多株原生種野百合花開，有在地農事體驗、美食品嘗歡迎民眾休閒參與。記者曾增勳／攝影
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桃園市蘆竹大古山野百合花季周末登場，復育8萬多株原生種野百合花開，有在地農事體驗...
桃園市蘆竹大古山野百合花季周末登場，復育8萬多株原生種野百合花開，有在地農事體驗、美食品嘗歡迎民眾休閒參與。記者曾增勳／攝影
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桃園市蘆竹大古山野百合花季周末登場，復育8萬多株原生種野百合花開，民眾前往賞花走...
桃園市蘆竹大古山野百合花季周末登場，復育8萬多株原生種野百合花開，民眾前往賞花走步道休閒健身。記者曾增勳／攝影
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