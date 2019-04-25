大古山野百合季周末登場 8萬野百合迎賓賞花看飛機起降

2019-04-25 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市蘆竹區大古山休閒農業區復育原生野百合8萬株有成，桃園市政府首度舉辦2019大古山野百合花季，周六27日登場，如今沿著大古山及步道，白色野百合花開點綴山坡景色，農業局表示，大古山野百合花季將提供農事體驗、食農教育和在地有機美食品嘗，結合休區農場、景點，帶動輕旅行一日遊，歡迎民眾周休前往遊逛休閒。

以往許多民眾親子、情侶前往蘆竹大古山區景觀餐廳喝咖啡、用餐，俯瞰沿海山海景觀、桃園機場飛機起降美景。市長鄭文燦2年前宣布以大古山區為復育原生野百合花基地，去年市府更將大古山周圍的大山腳四里300公頃農田土地，推動大古山休閒農業區通過，並選定野百合花為代表花卉。

農業局表示，今年首辦大古山野百合花季自本周六、27日到5月11日，為期15天，明基友達文教基金會捐贈打造蛹之意象石雕，開幕當天將捐贈並揭幕，成為大古山地標。花季期間將與休區農場結合，提供遊客認識、體驗農村生活，到農場體驗各種農產品DIY及爬樹樂趣，走累了還可以到景觀餐廳休息、喝咖啡，俯瞰沿海景觀和飛機起降，感受大古山休閒情境。