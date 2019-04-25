影／山藥蒜頭香菇雞湯什麼顏色 獲獎志工少女滿腦創意

2019-04-25 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣三義鄉「溫馨廚房」學生志工葉俐君有感於同學練習烘焙留下的麵包過多，發起「熱血麵包魂」計畫，募集麵包分送三義獨居老人和弱勢家庭，獲選今年第19屆保德信青少年志工菁英親善大使獎，為愛心作見證；她投入志工服務增添滿腦子創意，有次嘗試設計製作「山藥蒜頭香菇雞湯」，結果的湯品的顏色讓她迄今難忘。

溫馨廚房在三義創立6年，由一群充滿愛心及服務精神的國中、高中志工學生參加，從最初的2個人，到現在已有30多名學生成員投入，每月2次為獨居老人送營養湯品，也常辦活動慰訪老人、弱勢家庭，幾年來團隊也接連有成員獲得保德信青少年志工菁英獎的肯定與鼓勵；今年國內有4000多名青少年志工角逐保德信志工菁英獎，全國僅選出2名親善大使，葉俐君是其中之一。

葉俐君就讀三義高中餐飲科三年級，5月將代表台灣赴美國華盛頓參加全球青少年志工頒獎典禮，和世界各地優秀青少年志工交流，苗栗縣長徐耀昌肯定三義溫馨廚房團隊及她的愛心表現，今天上午接見表揚及授旗，三義溫馨廚房志工團隊創辦人高興、現任團長吳耀忠，還有目前年齡最小的成員潘姿頻也都到場，與大家分享愛心服務的快樂。

葉俐君高一就加入溫馨廚房團隊，她說當初在臉書看到溫馨廚房缺煮湯的主廚及活動人員，因本身對志願服務就有興趣，心想「何樂而不為？」，她很小的時候阿公、阿嬤就離世，覺得如果能陪伴獨居老人，讓他們能感受有孫輩在身邊的感覺，自己也會覺得有阿公、阿嬤，這樣非常「互補」。

她說，加入溫馨廚房兩年，也做過活動主持人、主辦人，每月2次的送湯都會讓她動腦筋要做那些湯品，曾經意想天開製作「山藥蒜頭香菇雞湯」，結果煮出的湯竟是橘色的，讓她最是印象深刻，加入志願服務工作，發現自己多了很多想法在腦子裡，會不斷思考如何將這些創意融入讓服務工作更精彩些。

葉俐君高二時見同學練習烘焙檢定課程都會留下許多麵包，於是發起「熱血麵包魂」計畫，善用這些新鮮的麵包分送給三義獨居長輩，後來並擴大到弱勢家庭，愈做愈起勁；她最近已錄取大學社工系，希望將來能號召更多的青少年志工一起投入志工服務的行列。