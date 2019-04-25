親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

被霸凌學生求助無效才跳樓 老師卡片還寫「最笨方式」

影／山藥蒜頭香菇雞湯什麼顏色 獲獎志工少女滿腦創意

2019-04-25 20:27聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣三義鄉「溫馨廚房」學生志工葉俐君有感於同學練習烘焙留下的麵包過多，發起「熱血麵包魂」計畫，募集麵包分送三義獨居老人弱勢家庭，獲選今年第19屆保德信青少年志工菁英親善大使獎，為愛心作見證；她投入志工服務增添滿腦子創意，有次嘗試設計製作「山藥蒜頭香菇雞湯」，結果的湯品的顏色讓她迄今難忘。

溫馨廚房在三義創立6年，由一群充滿愛心及服務精神的國中、高中志工學生參加，從最初的2個人，到現在已有30多名學生成員投入，每月2次為獨居老人送營養湯品，也常辦活動慰訪老人、弱勢家庭，幾年來團隊也接連有成員獲得保德信青少年志工菁英獎的肯定與鼓勵；今年國內有4000多名青少年志工角逐保德信志工菁英獎，全國僅選出2名親善大使，葉俐君是其中之一。

葉俐君就讀三義高中餐飲科三年級，5月將代表台灣赴美國華盛頓參加全球青少年志工頒獎典禮，和世界各地優秀青少年志工交流，苗栗縣長徐耀昌肯定三義溫馨廚房團隊及她的愛心表現，今天上午接見表揚及授旗，三義溫馨廚房志工團隊創辦人高興、現任團長吳耀忠，還有目前年齡最小的成員潘姿頻也都到場，與大家分享愛心服務的快樂。

葉俐君高一就加入溫馨廚房團隊，她說當初在臉書看到溫馨廚房缺煮湯的主廚及活動人員，因本身對志願服務就有興趣，心想「何樂而不為？」，她很小的時候阿公、阿嬤就離世，覺得如果能陪伴獨居老人，讓他們能感受有孫輩在身邊的感覺，自己也會覺得有阿公、阿嬤，這樣非常「互補」。

她說，加入溫馨廚房兩年，也做過活動主持人、主辦人，每月2次的送湯都會讓她動腦筋要做那些湯品，曾經意想天開製作「山藥蒜頭香菇雞湯」，結果煮出的湯竟是橘色的，讓她最是印象深刻，加入志願服務工作，發現自己多了很多想法在腦子裡，會不斷思考如何將這些創意融入讓服務工作更精彩些。

葉俐君高二時見同學練習烘焙檢定課程都會留下許多麵包，於是發起「熱血麵包魂」計畫，善用這些新鮮的麵包分送給三義獨居長輩，後來並擴大到弱勢家庭，愈做愈起勁；她最近已錄取大學社工系，希望將來能號召更多的青少年志工一起投入志工服務的行列。

創辦人高興目前就讀國立聯合大學，6年前他發起的溫馨廚房，利用假日騎自行車送營養湯品給獨居長輩，帶動不少地區的青少年跟進，目前縣內銅鑼、公館、卓蘭及台中、彰化、南投等地也都有了「溫馨廚房」，愛心模式持續在各地擴散。

三義「溫馨廚房」學生志工團隊成員葉俐君（前排左二）、年紀最小志工潘姿頻（右二）、...
三義「溫馨廚房」學生志工團隊成員葉俐君（前排左二）、年紀最小志工潘姿頻（右二）、團長吳耀忠（右一）、創辦人高興（後排），上午獲縣長徐耀昌接見勉勵。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣三義鄉「溫馨廚房」學生志工葉俐君獲保德信青少年志工菁英獎，5月將赴美參加全...
苗栗縣三義鄉「溫馨廚房」學生志工葉俐君獲保德信青少年志工菁英獎，5月將赴美參加全球青少年志工頒獎典禮。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣長徐耀昌接見三義「溫馨廚房」學生志工團隊，贈送「貓裏喵」紀念品。記者胡蓬生...
苗栗縣長徐耀昌接見三義「溫馨廚房」學生志工團隊，贈送「貓裏喵」紀念品。記者胡蓬生／攝影
分享

獨居老人愛心弱勢家庭

相關新聞

影／苗栗縣府護航違法納骨塔？ 近30年納骨塔案重啟引爭議

2019-04-25 19:38

影／發生規模6.9大地震怎麼辦 竹市災防演習獲總統肯定

2019-04-25 20:47

大古山野百合季周末登場 8萬野百合迎賓賞花看飛機起降

2019-04-25 20:37

守護毛小孩 竹市議長力推的動保自治條例順利完成3讀

2019-04-25 17:30

桃園唯一使用國中校舍龍興非營利幼園 共享資源好處多

2019-04-25 17:23

騎樓整平大不易 建物、住戶是關鍵

2019-04-25 16:15

模擬強震他喊「地震開始」 副市長、消防局長全趴下

2019-04-25 15:19

慈濟基金會「社區關懷據點」啟用 關心服務在地老人家

2019-04-25 14:44

竹市左岸滑板公園啟用 多元專業滑板設施刺激體驗

2019-04-25 12:44

保障民眾自主權利 桃市提升預立醫療照護協商資源

2019-04-25 11:56

卓蘭石虎公園改善計畫 月底前呈報

2019-04-24 23:14

「誰殺了石虎？」報導回響／苗29線友善動物通道 防路殺

2019-04-24 23:13

民眾反宏關電廠 楊文科：環差會上傳達居民心聲

2019-04-24 22:49

林智堅請假參展未赴議會報告 議員批「逃避監督」

2019-04-24 22:46

桃市電動機車4萬輛居各縣市之冠 專用停車格僅242格

2019-04-24 22:25

桃市電動機車補助拖7、8個月 民怨「看得到吃不到」

2019-04-24 22:21

「原來雨滴是從天上來」一張圖戳中新竹人心聲

2019-04-24 20:14

81歲仍當志工參加舞蹈班 鍾羅四妹每天行程滿檔

2019-04-24 19:19

鋒面雨勢挹注 石門水庫蓄水量達6成供水穩定

2019-04-24 19:17

桃園人口成長稱霸6都 鄭文燦：7年內人口超越北市

2019-04-24 15:32

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

金門全島大停電 3萬多戶民眾受影響

2019-04-25 10:48

「下半身緊貼」賴佳微控性騷 羅廷瑋：是我不舒服吧！

2019-04-25 11:40

台南議長跑票案風波 郭信良：新潮流別再打七傷拳

2019-04-25 17:22

連鎖超商、咖啡廳2600處騎樓禁菸 新北9月起開罰

2019-04-25 11:44

北海岸怎麼啦？垃圾夾雜海藻綿延20公里 漁船不敢出港

2019-04-25 12:32

重現聖薩爾瓦多城 基隆和平島再考古 揭400年前之謎

2019-04-24 23:33

兒童遊戲人口「外流」？9成基隆孩童曾到外地特色公園

2019-04-25 16:16

感覺韓國瑜太陽剛 葉匡時：若溫柔點、高雄爭議會小點

2019-04-25 17:04

晨霧鎖金門多架次班機取消 怨聲連連

2019-04-24 23:25

萬里核二至金山沿海大量垃圾漂浮 漁民：開船都難

2019-04-24 21:34

華興橋嘉縣段增人行道 地方怒：交通危機更嚴重

2019-04-25 10:28

中央地方不同調 台中「山海環線」再卡關

2019-04-24 23:24

紓解汐止交通夢靨 李永萍推火車納入1280月票優惠

2019-04-25 11:08

有無罵「金門豬」成羅生門 綠金門黨部要陳玉珍說分明

2019-04-25 19:30

影／台南鳳梨節夜間會場較陰森 志工發起捐借舊燈飾

2019-04-25 10:30

嘉義要招考國小教師了

2019-04-24 23:48

竹市左岸滑板公園啟用 多元專業滑板設施刺激體驗

2019-04-25 12:44

影／中華統促黨幫農漁民銷貨到大陸 第一個貨櫃今上路

2019-04-25 17:47

中市交大事故服務中心再升級 獨立區域新設備服務市民

2019-04-25 16:40

國姓龍興吊橋遭淘空 農民憂危及安全恐釀災

2019-04-24 22:41

蔡其昌會勘海線4所學校工程總經費2.7億 教育部允諾

2019-04-25 15:04

桃市電動機車補助拖7、8個月 民怨「看得到吃不到」

2019-04-24 22:21

不滿八大行業違規營業 柯嗆：我下班繞去看看

2019-04-24 23:45

等待多年 終有機會回嘉任教

2019-04-24 23:47

影／苗栗縣府護航違法納骨塔？ 近30年納骨塔案重啟引爭議

2019-04-25 19:38

花博卡144萬張滯銷 盧秀燕：設法解決

2019-04-24 22:54

台中花博閉幕 虧損責任藍綠互嗆

2019-04-24 22:53

宜5線山腳道路尚德段 通樂

2019-04-24 23:49

興大研究證實…四季春含茶飢素 保健養生抗老化

2019-04-24 23:01

和平島考古／荷、西2國南北建城 搶台灣資源

2019-04-24 23:49

模擬強震他喊「地震開始」 副市長、消防局長全趴下

2019-04-25 15:19

台東金針山翻車 2人受傷送醫

2019-04-25 09:19

桃園唯一使用國中校舍龍興非營利幼園 共享資源好處多

2019-04-25 17:23

柯文哲邀北農董座訪雲林 盼與青農對接推精緻農業

2019-04-25 13:45

北市空置64億資產？ 議員批柯文哲有何立場徵空屋稅

2019-04-25 17:26

氣爆善款造裝置藝術 議員質疑

2019-04-24 23:31

法不鬆綁…社區小旅行只能「體驗」

2019-04-24 22:56

有洋蔥！3年「姑代母職」 一句母親節快樂讓她淚流

2019-04-25 16:13

林佳龍視查花東縱谷大道 大讚「以路就樹」環保思維

2019-04-25 19:38

矮性菜豆台中6號問市 台灣新綠金強勢登場

2019-04-25 03:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top