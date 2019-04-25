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影／苗栗縣府護航違法納骨塔？ 近30年納骨塔案重啟引爭議

2019-04-25 19:38聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣頭份市原「寶恩納骨塔」重啟施工再掀波瀾，縣議員曾玟學、陳光軒、黎煥強等人強烈質疑全案有違法販售塔位、聯外道路不符規定等諸多不符法令情事，上午帶領當地里長及居民代表到縣府大門前抗議，要求「縣府別護航違法納骨塔」。

縣府民政處強調業者如依程序提出申設，他們沒理由拒絕申請案，納骨塔未來如要變更或啟用，縣府一定「依法行政」，要求全案符合法令、程序完備。

頭份市上興里的寶恩納骨塔興建案早在民國80年就提出申設案並獲省府核定，但因地方抗爭激烈而延宕、停擺多年，最近當地居民發現納骨塔重啟施工進行裝修，群情激憤組自救會，認為納骨塔嚴重衝擊地方交通及發展，將堅決反對到底。

曾玟學等3名議員上午10點與上興里長陳仁成、居民代表共十多人在縣府大門口開記者會，強烈質疑上興里的納骨塔案，不論合法性、必要性、可行性及公益性都問題重重，但縣府卻以當年法規沒有規範為由認為程序合法，讓居民難以接受。

曾玟學認為，全案當年獲省府核准事業興辦許可，是根據縣府提供的「公墓申請地點現場勘查表」，但這張表有多處錯誤，未詳實記載誤導省府判斷，此狀況下發出的興辦許可應即刻廢止，因事業興辦許可得以申請的地目變更、建照、使用執照也應失效。

陳光軒認為頭份及鄰近竹南、後龍等地的納骨塔位還有接近15萬個，未來再加上竹南第二普覺堂3萬1000個塔位，整個苗北地區至少50年無新建納骨塔需求，再同意啟用新納骨塔欠缺公益、必要性；他並出示一份寶恩納骨塔開立給買方的永久使用權狀，質疑納骨塔在未取得合法啟用前就已違法預售塔位。

黎煥強表示，納骨塔與多項設施距離過近，醫院、淨水廠、千戶大社區距離都約200公尺，幼兒園不到500公尺，水源保護區不到1000公尺，且無6公尺寬聯外道路，不符91年頒布的殯葬法規限制，但納骨塔93年仍取得使用執照。

民政處長彭基山出面回應，強調全案民國80年前獲准興辦、83年取得建照、93年取得使用執照，這是當年省府、縣府分別核准的，但全案歷經近30年，且業者已多次轉手，民政處此刻要接手善後，覺得很無奈，但納骨塔建築存在多年也必須善後，業者如依法提出申設，縣府沒理由不受理。

彭基山指出，頭份地區當年進行的寶恩、元華納骨塔申設案，元華案被省府撤銷，結果縣府被最高法院判決國賠業者近3500萬元，現在地方要求寶恩納骨塔案應撤銷，就必須要有明確的違法事實且法令、程序完備，否則難以再承擔給業者國賠的重責，目前縣府只能「被動」受理申請案，但縣府一定會依法行政，建議業者與居民加強溝通，此外納骨塔在啟用前如有違法販售塔位，縣府也一定嚴查。

苗栗縣議員曾玟學、陳光軒、黎煥強與頭份上興里居民代表十多人，上午在縣府前指控原寶...
苗栗縣議員曾玟學、陳光軒、黎煥強與頭份上興里居民代表十多人，上午在縣府前指控原寶恩納骨塔重啟施工諸多違法，要求「縣府別護航」。記者胡蓬生／攝影
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