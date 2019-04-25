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竹市民安5號演習逼真 總統給予肯定

2019-04-25 19:40中央社 新竹市25日電

新竹市今天舉行「民安5號」演習，內容包括房屋倒塌、橋梁斷裂等，場面逼真。總統蔡英文到場視察指出，所有人積極投入，有效整合資源，展現行動力，給予最大肯定。

新竹市「民安5號」演習下午在新竹市文創館旁停車場登場，蔡總統、行政院副院長陳其邁、國防部長嚴德發與新竹市長林智堅一同出席。現場邀請災害防救相互支援協定5個縣市的消防車輛及國軍擴大支援，模擬新竹市發生芮氏規模6.9地震與多項大型災害的緊急應變狀況。

總統表示，所有同仁積極投入演習，整合轄內資源，展現出團隊的行動力，這是「一場成功的演練」，她給予最高肯定。

總統說，台灣必須隨時因應極端氣候的挑戰，不論是風災、震災或是土石流等自然災害，要從每一次的挑戰中，累積並傳承救災經驗，透過演習強化中央與地方的橫向聯繫，讓災害防救能量得到發揮。

「多一份準備，少一份災害」，林智堅指出，近年投入經費添購雲梯車、消防警備車等各式救災車輛，並購置最新型的震災裝備器材，將消防人力員額從224人提高到306人，也支持新竹市消防局與義消共同組成新竹市特種搜救隊，此次演習高度展現出城市救援能量。

新竹市消防局長李世恭表示，「民安5號」演習總計動員81個參演單位、859人、各式車輛90輛，共演練25項災防科目。演練項目為芮氏規模6.9地震引發複合式災害的實地擬真演練，包括建築物損毀、橋梁斷裂、民宅起火、輻射外洩等災害，模擬最短時間內將災害與狀況排除。

新竹演習林智堅

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