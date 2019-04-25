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守護毛小孩 竹市議長力推的動保自治條例順利完成3讀

2019-04-25 17:30聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

新竹市議會在今天審議議員提案，議長許修睿提案並獲多數議員連署的新竹市動物保護自治條例草案，經大會熱烈討論後，無異議修正通過完成三讀，市議會將送交市府報請農委會核定後，30日內公告實施，這也是市議會繼新竹市公民投票自治條例通過實施後，第二個立法通過的法規案。

議長許修睿認為，為尊重動物生命，宣導民眾愛護動物，增進動物福利，及維護公共安全與促進人與動物間的和諧關係，主動提案推動新竹市動物保護自治條例，並獲10餘名議員連署，今天順利完成三讀，許修睿說，再次感謝議員同仁支持，期許市府依據法規確實執行，也呼籲各界共同愛護動物。

新竹市動物保護自治條例草案依據母法動物保護法訂定，重要包括飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入的場所，應使用鏈繩、箱籠或其他防護措施，違者將罰3000元至1萬5000元，為防止移工捕捉宰食犬貓，也規範雇主須善盡宣導教育責任，否則發生移工捕捉、宰食犬貓案件，雇主可罰1萬5000元至7萬5000元。

另外，針對獸鋏部分，除母法規定不得製造、販售、陳列或輸出入外，自治條例草案中，加註非經市府許可不得持有獸鋏的規定，並另訂獸鋏回收獎勵辦法，以杜絕使用獸鋏違法捕捉動物的情形。

新竹市有許多動保協會，包括新竹市旺旺流浪動物協會、紅項圈流浪動物協會、傾聽浪浪、浪愛傳遞等動保團體都非常關心也支持新竹市動物保護自治條例的立法與進度，保護動物尊重生命的意識，讓毛小孩擁有被愛的權利。

新竹市議會議長許修睿為守護毛小孩，提案推動新竹市動物保護自治條例草案，今天在議會...
新竹市議會議長許修睿為守護毛小孩，提案推動新竹市動物保護自治條例草案，今天在議會三讀通過。記者黃瑞典／攝影
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新竹市議會議長許修睿為守護毛小孩，提案推動新竹市動物保護自治條例草案，獲許多動保...
新竹市議會議長許修睿為守護毛小孩，提案推動新竹市動物保護自治條例草案，獲許多動保團體支持。圖／市議會提供
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新竹流浪動物移工

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