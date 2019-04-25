守護毛小孩 竹市議長力推的動保自治條例順利完成3讀

2019-04-25 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹市議會在今天審議議員提案，議長許修睿提案並獲多數議員連署的新竹市動物保護自治條例草案，經大會熱烈討論後，無異議修正通過完成三讀，市議會將送交市府報請農委會核定後，30日內公告實施，這也是市議會繼新竹市公民投票自治條例通過實施後，第二個立法通過的法規案。

議長許修睿認為，為尊重動物生命，宣導民眾愛護動物，增進動物福利，及維護公共安全與促進人與動物間的和諧關係，主動提案推動新竹市動物保護自治條例，並獲10餘名議員連署，今天順利完成三讀，許修睿說，再次感謝議員同仁支持，期許市府依據法規確實執行，也呼籲各界共同愛護動物。

新竹市動物保護自治條例草案依據母法動物保護法訂定，重要包括飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入的場所，應使用鏈繩、箱籠或其他防護措施，違者將罰3000元至1萬5000元，為防止移工捕捉宰食犬貓，也規範雇主須善盡宣導教育責任，否則發生移工捕捉、宰食犬貓案件，雇主可罰1萬5000元至7萬5000元。

另外，針對獸鋏部分，除母法規定不得製造、販售、陳列或輸出入外，自治條例草案中，加註非經市府許可不得持有獸鋏的規定，並另訂獸鋏回收獎勵辦法，以杜絕使用獸鋏違法捕捉動物的情形。