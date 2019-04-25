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桃園唯一使用國中校舍龍興非營利幼園 共享資源好處多

2019-04-25 17:23聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市政府委託南亞技術學院經營的龍興非營利幼兒園，位於龍興國中內，於106學年度開辦，招收3歲至5歲共90名幼兒，是桃園市第一間使用國中校舍餘裕空間設置的非營利幼兒園。園長張美娜表示，幼兒園自開辦以來，龍興國中提供場地等許多資源，校長、老師或是學生都對幼兒園相當友善，暑假期間國中的哥哥姐姐們都會自願來幼兒園陪伴小朋友們。

去年開始，龍興國中的足球隊送幼兒園小球門、小足球，龍興國中足球隊和教練帶著龍興幼生們在操場進玩足球遊戲及體適能活動，在哥哥姐姐們的陪伴下，幼兒們練習踢足球有模有樣，也透過活動增加社會互動的機會。

小朋友們都玩得很開心，漸漸開始對足球有興趣，越來越喜歡運動，藉由運動遊戲來達到大肌肉的訓練，龍興園期待未來幼童能在哥哥姐姐們的陪伴下發展更多元的運動習慣及喜好。

龍興幼兒園著重於幼生健康、自主、關懷、創意與合作能力的培養，以統整、多元教學方式讓幼生在實際體驗課程中培養自主學習及創意思考能力，並能關懷他人及共同合作。

每周二、五，老師們會帶著幼生利用早上時間在學校操場跑步，透過大肌肉訓練達到運動效果，除了有效利用國中場地資源，也在幼兒園裡擺放組合式體能能遊具及鬆散素材，讓幼生充分發揮自己的想像力及與人互助合作的能力，挑戰自己的體能極限，突破傳統一般固定式罐頭遊具重複單一玩法的限制。

教育局指出，龍興園是桃園市首間幼兒園與國中合作的成功案例，學校豐富資源與經營團隊的教保專業，創造公私協力合作雙贏模式，期望龍興園成為各案的模範，鼓勵更多學校及非營利法人一同加入非營利幼兒園的行列。

桃園市非營利幼兒園104開辦至107年已經有10園12據點，總計招收1192人，108學年度將增加開辦公立及非營利幼兒園共57班1626個名額，教育局表示至111年將累計39園46個據點，總計增加5621個名額。

今年8月起非營利幼兒園每月費用從平均5000元統一降至3500元，費用趨近公幼，中低、低收入戶則免繳費。108學年度公立及非營利幼兒園4月26日起開始第一階段招生登記，家長可參考網站查詢全市招生資訊。

龍興幼兒園不但和國中共享資源，還獲得學校足球隊支援教小朋友踢足球。記者鄭國樑／攝...
龍興幼兒園不但和國中共享資源，還獲得學校足球隊支援教小朋友踢足球。記者鄭國樑／攝影
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龍興幼兒園是桃園唯一使用國中校舍的非營利幼兒園，學校不吝提供場地等資源。記者鄭國...
龍興幼兒園是桃園唯一使用國中校舍的非營利幼兒園，學校不吝提供場地等資源。記者鄭國樑／攝影
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