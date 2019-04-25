騎樓整平大不易 建物、住戶是關鍵

2019-04-25 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



今年4月中旬，桃園區萬壽路三段完成200公尺的騎樓整平，但騎樓卻有高低不平整，甚至其中幾戶沒有施作情形，不過桃園市工務局解釋，施作騎樓整平得取得住戶同意，高低起伏則受制於原先建物基地、鋪面等因素，才造成不平整情況，桃園區萬壽里長張桃則認為，推動騎樓整平，協調住戶同意才是關鍵。

桃園市工務局指出，騎樓施作前不但得要召開說明會，還必須取得住戶或店家同意，另外在騎樓平整度問題，工務局提到，這與建物興建時所規畫基地平台所導致的高低差，為克服技術問題，同時在不影響底層民生管線狀況下，會以斜坡設計方式，以顧及到娃娃車和輪椅族的權益。

桃園區萬壽里長張桃說，三十多年前，萬壽路每逢大雨就會淹水，因此這裡的早期建物平台蓋的相對較高，排水設施改善後，後期蓋的建物平台則相對較低，因此在施作過程上，折衷以騎樓斜坡道的改善，才有所謂的高低差。

張桃說，自己非常認同騎樓整平的理念，但推動過程中非常不容易，為了讓住戶同意騎樓整平，她親自挨家挨戶協調萬壽路上的里民，盼能簽同意書協助市府推動騎樓整平，但過程中，有住戶認為騎樓是私人設施，不予同意，或者有同意住戶事後反悔又收回決定，協調的過程相當艱辛。

目前桃園市騎樓整平包含轄區商圈、車站、建築物的周邊區域，30公尺以上主要幹道等處推動，以去年至今年度來說，工程經費約3000萬元，其中申請營建署騎樓整平經費1500萬，市府自籌1500萬。為升騎樓住戶同意率，工務局邀集民代、里長、民眾舉辦騎樓整平說明會，去年已完成22場。目前已改善8個行政區45處路段，包括升格後完成的4公里，總計長度達6公里。