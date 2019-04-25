模擬強震他喊「地震開始」 副市長、消防局長全趴下

2019-04-25 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市議會今由消防局工作報告，市議員蔡永芳提到上周四（18日）花蓮發生6.1強震時，教育局長高安邦淡定備詢，他問消防局長謝呂泉如果大地震又發生該怎麼辦，並大喊「現在地震開始！」要議場上所有官員、議員同僚通通躲到桌子，模擬天搖地動的危急情況。

蔡永芳說，上周四教育局報告時發生地震，那如果現在發生同樣規模的地震，消防局長謝呂泉你會怎麼做？謝回答，所有人得依地震守則馬上趴下、掩護，穩住，直到結束後再出來。

蔡驚訝說，這樣就沒了喔？並一聲令下喊「現在地震開始！」要所有消防局、其他市府官員通通一起來，模擬強震來襲時得立刻蹲下躲到桌子下方，蔡並望向議場說「副市長還沒趴，還在搖晃！有40秒喔」，並點名楊家俍、彭俊豪、舒翠玲、朱珍瑤等議員同僚通通趴下。

直到模擬結束，蔡再問那現在該怎麼辦？謝呂泉說，繼續質詢啊，消防人員要外出巡視；蔡永芳認為，強震後消防得看有無接獲通報、各就各位，他並詢問議長邱奕勝若遇強震是否繼續開會，邱則說要視地震嚴不嚴重，如果不嚴重就繼續開會。