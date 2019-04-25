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在學校搭飛機！護理之家長輩體驗學生空服員客艙服務

2019-04-25 14:46聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

為延緩長輩失能，維持社交互動能力，北榮新竹分院附設護理之家特別與位於橫山鄉的中華科技大學新竹校區，聯合舉辦住民長輩航空學院參訪之旅，讓無法搭機的長輩在學校引進的民航機中，享受觀光餐旅系學生化身空服員的服務，體驗難得的搭機之旅。

北榮新竹分院護理部張主任表示，鄰近醫院的中華科技大學新竹校區航空相關科系設備齊全，也是德國漢莎航空公司海外唯一認證的航空維修教育中心。學校除引進多架民航機供學生實地操作外，還特別開發A320型全罩式飛行模擬機，將飛行的真實感帶進教室內。

參訪過程中，由中華科大的學生負責導覽解說，同時陪伴長輩近距離觀賞民航機，增進長輩與青年、社區互動的經驗。另外，觀光餐旅系學生則化身空服員，在模擬客艙內提供專業服務，要讓長輩有如置身於航空客艙中，即將啟航展開一段環遊世界的旅程。

「就像是真的要去搭飛機旅遊！」曾於金門作戰的榮民左伯伯特別稱讚台灣的航空維修技術與服務培訓專業，也對此次特別的外出旅遊主題印象深刻。

機構社工們則表示，能讓長輩感受到不同於機構內的生活，豐富其生活經驗就是外出旅遊最重要的意義與價值。

而協助安排這場活動的老師張鉯崴也說，很開心有機會與北榮新竹分院附設護理之家合作，不僅能宣傳航空知識，也讓青年學子有機會接觸及服務長輩，創造友善的世代互動經驗。

北榮新竹分院附設護理之家特別與位於橫山鄉的中華科技大學新竹校區，聯合舉辦住民長輩...
北榮新竹分院附設護理之家特別與位於橫山鄉的中華科技大學新竹校區，聯合舉辦住民長輩航空學院參訪之旅。圖／北榮新竹分院提供
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長輩們在模擬客艙內享受觀光餐旅系學生化身空服員提供專業服務。圖／北榮新竹分院提供
長輩們在模擬客艙內享受觀光餐旅系學生化身空服員提供專業服務。圖／北榮新竹分院提供
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新竹空服員榮民

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