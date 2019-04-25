慈濟基金會「社區關懷據點」啟用 關心服務在地老人家

2019-04-25 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



慈濟基金會台南分會「社區關懷據點」今天啟用，提供肌力強化運動、園藝、音樂律動、社會參與等活動，增進長者健康與生活品質。頭一天就有50多位銀髮長者參與，遠超出預期，分會表示，樂於長期服務在地年長鄉親，參與人數增加會擴大服務規模，歡迎參觀。

50多長輩由志工帶動唱，跟著音樂律動舒展筋骨，隨後「萬歲合唱團」團員演唱慈濟歌謠，讓人忍不住跟著唱。

負責志工楊豐旭表示，唱歌不是只有動嘴，五臟六腑都運動到，還能強化心肺功能，心境跟著舒展。

楊豐旭說，台南分會結合專業背景志工團隊，投入長照據點，設計運動健康操、健口瑜珈操，搭配輕快歌曲教唱等課程，結合園藝花道DIY、多肉植物DIY、花草與生活藝術、靜思創意料理、繪畫、環保DIY等服務長輩。

其中香草園藝輔療計畫要讓65歲以上健康與大致健康長輩們，藉完成花藝作品鼓勵長輩透過種植花草佈置自己的家和社區，體驗園藝種植的樂趣，均衡發展身心靈。

因活動豐富、志工量血壓叮嚀健康，貼心準備點心水果與午餐，長輩們學才藝還能認識新朋友，彼此分享的生活點滴，整個人年輕起來，都很開心。

慈濟基金會呼應政府長照2.0政策，建構以社區為基礎的長照服務體系，自籌經費在台南分會設置長照據點，導入社會推廣教育頗有成效的園藝及音樂輔療方案，期望有效、有趣、創新推動健康促進方案，以老人為中心規劃肌力強化運動、園藝、音樂等有益健康行動，導入日常生活，增進長者生活品質。