慈濟基金會「社區關懷據點」啟用 關心服務在地老人家
慈濟基金會台南分會「社區關懷據點」今天啟用，提供肌力強化運動、園藝、音樂律動、社會參與等活動，增進長者健康與生活品質。頭一天就有50多位銀髮長者參與，遠超出預期，分會表示，樂於長期服務在地年長鄉親，參與人數增加會擴大服務規模，歡迎參觀。
50多長輩由志工帶動唱，跟著音樂律動舒展筋骨，隨後「萬歲合唱團」團員演唱慈濟歌謠，讓人忍不住跟著唱。
負責志工楊豐旭表示，唱歌不是只有動嘴，五臟六腑都運動到，還能強化心肺功能，心境跟著舒展。
楊豐旭說，台南分會結合專業背景志工團隊，投入長照據點，設計運動健康操、健口瑜珈操，搭配輕快歌曲教唱等課程，結合園藝花道DIY、多肉植物DIY、花草與生活藝術、靜思創意料理、繪畫、環保DIY等服務長輩。
其中香草園藝輔療計畫要讓65歲以上健康與大致健康長輩們，藉完成花藝作品鼓勵長輩透過種植花草佈置自己的家和社區，體驗園藝種植的樂趣，均衡發展身心靈。
因活動豐富、志工量血壓叮嚀健康，貼心準備點心水果與午餐，長輩們學才藝還能認識新朋友，彼此分享的生活點滴，整個人年輕起來，都很開心。
慈濟基金會呼應政府長照2.0政策，建構以社區為基礎的長照服務體系，自籌經費在台南分會設置長照據點，導入社會推廣教育頗有成效的園藝及音樂輔療方案，期望有效、有趣、創新推動健康促進方案，以老人為中心規劃肌力強化運動、園藝、音樂等有益健康行動，導入日常生活，增進長者生活品質。
台南分會表示，106年起配合衛生福利部推動預防及延緩失能失智服務，副總執行長林碧玉帶領慈善、醫療志業專業照顧團隊，結合鄰近社區，走入社區為長者辦理方案，促進社區長者健康活躍老化。去年繼續延伸提供發展預防照護服務，在各縣市陸續成立C級單位，建置具連續性、整合性社區整體預防照護模式，讓長者過得快樂、健康、長壽的生活，落實在地老化的目標。
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