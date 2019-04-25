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竹市左岸滑板公園啟用 多元專業滑板設施刺激體驗

2019-04-25 12:44聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

新竹市政府在頭前溪高灘地新竹左岸河濱公園增設滑板公園，提供全新的平滑板場與設置火山台、三面台、A字台等專業多元的滑板設施，今天由市長林智堅主持啟用典禮，每天早上6點至晚間7點開放，預計暑假完成夜間照明設施後，可以開放到晚間12點。

頭前溪高灘地原本髒亂，經常遭偷倒棄土、廢棄物，市府向經濟部水利署爭取經費，搭配市款總計投入4958萬元設置新竹左岸滑板公園，林智堅說，4年前他參選市長時，即有一票熱愛滑板運動的年輕人向他反映，希望竹市能有專業的滑板場域，歷時4年，今天終於實現他的承諾。

林智堅表示，滑板公園提供滑板族舒適安全的練習場所，未來可成為專業的比賽場地，可望舉辦全國性賽事，滿足新竹市滑板族長期以來的需求，更期盼未來在國際舞台上，可以看到台灣滑板選手的優異表現，也呼籲滑板族珍惜使用這個多元優質的滑板公園。

左岸滑板公園總面積約4400平方公尺，位於台68線東西向快速道路與頭前溪大橋交界匝道下方橋墩，可有效阻擋豔陽，滑板迷即使在盛夏也能舒適使用，白色系的板場設置火山台、三面台、A字台、J台、斜坡道、階梯等多元滑板設施，讓滑板族能從不同角度、介面充分享受起跳、翻躍、沿障礙物橫刷板身、空中翻板的飛馳快感。

新竹市左岸滑板公園今天由市長林智堅（中）主持啟用典禮，多元滑板設施開放刺激體驗。...
新竹市左岸滑板公園今天由市長林智堅（中）主持啟用典禮，多元滑板設施開放刺激體驗。記者黃瑞典／攝影
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新竹市左岸滑板公園今天啟用，多元滑板設施開放刺激體驗。記者黃瑞典／攝影
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新竹市左岸滑板公園今天啟用，多元滑板設施開放刺激體驗。記者黃瑞典／攝影
新竹市左岸滑板公園今天啟用，多元滑板設施開放刺激體驗。記者黃瑞典／攝影
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新竹林智堅

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