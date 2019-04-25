竹市左岸滑板公園啟用 多元專業滑板設施刺激體驗

2019-04-25 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹市政府在頭前溪高灘地新竹左岸河濱公園增設滑板公園，提供全新的平滑板場與設置火山台、三面台、A字台等專業多元的滑板設施，今天由市長林智堅主持啟用典禮，每天早上6點至晚間7點開放，預計暑假完成夜間照明設施後，可以開放到晚間12點。

頭前溪高灘地原本髒亂，經常遭偷倒棄土、廢棄物，市府向經濟部水利署爭取經費，搭配市款總計投入4958萬元設置新竹左岸滑板公園，林智堅說，4年前他參選市長時，即有一票熱愛滑板運動的年輕人向他反映，希望竹市能有專業的滑板場域，歷時4年，今天終於實現他的承諾。

林智堅表示，滑板公園提供滑板族舒適安全的練習場所，未來可成為專業的比賽場地，可望舉辦全國性賽事，滿足新竹市滑板族長期以來的需求，更期盼未來在國際舞台上，可以看到台灣滑板選手的優異表現，也呼籲滑板族珍惜使用這個多元優質的滑板公園。