保障民眾自主權利 桃市提升預立醫療照護協商資源

2019-04-25 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



為保障民眾自主決定善終權利，《病人自主權利法》於今年正式實施，桃園市目前共有5家醫院提供預立醫療照護諮商服務，已完成93例預立醫療決定簽署，為提升預立醫療照護諮商資源，桃園市衛生局和財團法人福島健康慈善基金會合作，培訓諮商專業人員，提升諮商門診可盡興，亦培訓醫事人員、社區精神領袖里長及志工，成為社區種子宣導人員，深耕社區傳遞預立醫療決定的核心精神與觀念。

「出生時不能自己掌控，但我需要有決定自己死亡的權利，選擇尊嚴離開」已故毒物權威專家林杰樑遺孀、林口長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈今日出席桃園市衛生局「預立醫療決定・生命由你作主」記者會，表示生老病死無法避免，死亡並不可怕，怕的是沒有準備，在病人自主權利法保障下，呼籲民眾可及早決定，不把難題留給家人。

《病人自主權利法》108年1月6日正式施行，為尊重病人醫療自主、保障善終權益，只要年滿20歲（或未成年已婚），透過與專業醫師、護理師與社工師或心理師組成之諮商團隊，進行「預立醫療照護諮商」後，可立下「預立醫療決定書」，表達自己在面臨5種特定臨床條件（包括末期病人、永久植物人、極重度失智、處於不可逆轉之昏迷狀況以及其他經中央主管機關公告的疾病狀況），選擇接受或拒絕「維持生命醫療」、「人工營養及流體餵養」之意願。

衛生局長王文彥表示，在外科臨床經驗中，病人沒有預先決定末期醫療意願下，醫師的職責就是就到底，但「醫療有極限，生命有盡頭」，末期病人的急救往往不是延長生命，而是延長死亡的過程，無論是病人本身、家屬都備受身心煎熬，透過病人自主權利法，每個人都可以擔任自己「生命列車」車長，決定善終全力，醫療人員和家屬則擔任輔助角色。

目前桃園市共有5家醫院提供提供預立醫療照護諮商服務，包括林口長庚醫院、衛生福利部桃園醫院、台北榮總桃園分院、聯新國際醫院、聖保祿醫院。目前全國簽署預立醫療決定病例共2342案，其中桃園市共有93案，包括林口長庚33案、桃園醫院16案、榮總桃分44案。

林口長庚病主法推動小組負責醫師張智翔指出，長庚醫院自去年開始試辦推行，起初已有10名個案簽署，今年正式上路後再新增23案，除了年長者外也有不少年輕人簽署，包括有癌症初期、失智症病人，其中一名60多歲罹患胃癌男性患者，看見其他病友因開刀插鼻胃管等治療，產生不舒服感受，期望自己能善終，因此主動偕家屬諮商並簽署。