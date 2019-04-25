影／大型車轉彎太逼真 學童：以後要躲遠遠的

2019-04-25 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



近年屢傳大型車輛在路口轉彎造成傷亡，為防範事故再度發生，桃園監理站與桃園市交通局、交通大隊上午在八德大勇國小操場舉辦「大型車視野死角、內輪差交通宣導」活動，現場擺設兩個假人氣球娃娃，公車司機在現場示範轉彎時，因內輪差造成視野死角，輾壓到兩個假人氣球瞬間爆炸，讓在場的150名二、三年級學童尖叫聲連連，有小朋友嚇到說，「以後看到大車靠近都要躲得遠遠的」。

警政署統計，大型車轉彎不當、未保持安全距離的傷亡人數，每年約有1400人左右，其中「內輪差」造成的「視覺死角」是主要肇事原因，為了讓學童真正體驗模擬情境，使宣導效果更加逼真，不僅現場找來一輛公車到大勇國小操場上，還鋪設了槽化線、同時設置兩個假人氣球娃娃，並找來現場兩位自願同學到公車駕駛座位上，聽取司機指示觀看後視鏡各個角度狀況，原先小朋友坐上駕駛座很興奮，但一聽到司機要注意這麼多角度安全後，瞬間望之卻步。

桃園監理站長林正郎說，包括大型車頭前方、A柱視線死角、還有駕駛者無法透過後視鏡看到的視野區都叫「視野死角」，而車輛轉彎時，內側前、後輪半徑幅度間的差距稱作「內輪差」，林正郎提到，只要在內輪差的範圍都是危險地帶，遠離才是上策，行人或機車騎士遇到大型車要轉彎時，絕對不要從大型車輛前方通行與併行。

桃園市交通局長劉慶豐表示，什麼叫做大客車在轉彎的時候會往裡面偏造成死角稱「內輪差」，但部分民眾、小朋友尚未清楚，盼透過宣導教育活動，讓孩子們能從小就知道內輪差的觀念，一輩子都受用。面對轉彎危險，他強調，不僅從交通工程規畫著手，更重要的是從教育扎根，目前正與公路總局、學校合作持續推動教育宣導。