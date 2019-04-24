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林智堅請假參展未赴議會報告 議員批「逃避監督」

2019-04-24 22:46聯合報 記者黃瑞典／新竹報導

新竹市長林智堅昨未依議程列席市議會專案報告，引起部分議員不滿，高舉標語牌抗議。 ...
新竹市長林智堅昨未依議程列席市議會專案報告，引起部分議員不滿，高舉標語牌抗議。 記者黃瑞典／攝影
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新竹市議會昨天安排市長林智堅專案報告輕軌和大車站計畫、後火車站都更等重大建設，因林北上與工研院簽署自動駕駛車輛實驗運行合作備忘錄，並拜訪國防部等部會爭取建設，向議會請假改由副市長沈慧虹報告，引起部分議員不滿，爭論不休，最後議長許修睿敲槌決議保留到下次會再由林智堅專案報告。

市府與工研院合作自動駕駛車輛在新竹漁港實地測試，市長林智堅昨天參加台北國際汽車零配件與車用電子展覽會，並與工研院簽署合作備忘錄，希望透過與工研院、產業界作，為台灣自駕車產業貢獻心力，打造智慧交通城市。

市府指出，林智堅還拜訪內政部、國防部等商討大車站、公共住宅等重大建設，其中國防部在成功路、延平路口有一塊約1.2公頃的閒置營區，荒廢10多年，希望爭取委由市府代管，綠美化為米粉寮公園供民眾休閒使用，這些重要行程月前已排定，因此由副市長列席議會專案報告。

不過議程原排定林智堅專案報告，副市長替代引起多名國民黨、時代力量議員不滿，質疑市府在程序委員會排訂議程時未提出，22日才發函議會請假，批評市府違反地制法第49條規定，國民黨議員也高舉「強烈譴責、逃避監督」等標語抗議。

民進黨籍議員則主張由副市長專案報告，並強調地制法規定「得」邀請市長列席說明，並非強制，議會議事人員則說明，雖無明文強制市長列席，但依「慣例」市府尊重議會，市長都會列席說明。

新竹市長林智堅（右）昨天參加台北國際汽車零配件與車用電子展覽會。 圖／新竹市府提...
新竹市長林智堅（右）昨天參加台北國際汽車零配件與車用電子展覽會。 圖／新竹市府提供
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林智堅國防部新竹

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