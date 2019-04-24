「原來雨滴是從天上來」一張圖戳中新竹人心聲
台灣各地都有自己的特色，藝術家Merrowe在粉絲頁「廢柴梅羅merrowe」上分享對不同縣市的經驗，其中她將「下雨的情形就能看出新竹人的反應」表現得相當貼切。
漫畫中，雨天狹帶狂風時，雨滴成斜切對新竹人早就習以為常，因此卻讓外地人疑惑「這是颱風天嗎？」，而她畫出外縣市正常的雨滴卻讓新竹人大悟「原來雨是由上往下呀，我還以為從前面噴來的」，幽默而細膩的觀察，也釣出不少新竹網友回覆。
Merrowe說，新竹下雨用雨傘根本就是防禦無效的狀態，也吸引一票新竹網友回覆，「從小撐傘都是往前垂直拿，去台北讀書才發現原來傘要撐頭上啊！」、「新竹的風不知道摧毀我幾支雨傘了」、「新竹的颱風反而沒平時下雨可怕」。
針對物價的部分，Merrowe也在作品上展現中南部與北部人對口味認知的差異，她在粉絲頁上說，之前和室友們聊天時，發現「食物口味」應該跟地方習慣有關係，但確實新竹物價有些真的比台北高而且CP值還比較低，她為新竹人感到悲傷。
新竹網友則回覆表示，「外地同學：清大的食物CP怎麼這麼低；我：沒啊，新竹都這樣，不是清大的問題」還有新竹網友說，前年跟爸爸騎車去雲林玩，被南部的食物嚇到，「雞肉飯居然是甜的、路邊攤的豆漿饅頭也好甜」。
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