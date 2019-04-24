81歲仍當志工參加舞蹈班 鍾羅四妹每天行程滿檔

2019-04-24 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



出生於新竹縣關西的81歲鍾羅四妹，目前在橫山鄉衛生所擔任志工，從2003年起至今已服務長達16年，更在社區樂齡當了19年的志工，熱心助人的她獲選為今年的新竹縣模範母親之一，5月5日將在新竹縣議會接受表揚。

鍾羅四妹協助衛生所送病歷、量血壓、量視力、安撫病患心情。她說，很多年紀比她還輕的人來就診時總是哀聲嘆氣，她鼓勵病人不要想太多，安心交給醫生診療，「東西用久都要修理，何況是人。」

除了在衛生所服務外，她也在社區樂齡當了19年的志工，每天她行程都滿檔，周一參加媽媽土風舞班、周二樂齡志工、周三衛生所志工、周四參加舞蹈班、周五是佛學班，每天下午則固定回自家的農園與83歲的先生鍾朝鑑栽種橘子，生活相當充實。

鍾羅四妹表示，幼時生活困苦，需外出工作賺取家用補貼，從小就養成勤儉耐勞、熱心助人個性，與先生結婚後，陸續生下4個兒女，為了提供給兒女就學補貼家用，農忙之餘還外出工作打工，於是學會了如裁縫、烹飪、舞蹈等各項技藝。

在兒女教育方面，鐘羅四妹不以傳統打罵方式，重視品德勝過課業，兒女也相當優秀，好學自愛，她自豪的說，二女兒在國小畢業前夕，央求在腳踏車前裝籃子，當時她才知道原來女兒獲得縣長獎等多個獎項，因禮物太多提不動，才要裝籃子，而另一名子女甚至好學到躲在地瓜葉田中唸書。

鍾羅四妹說，年幼時因忙著務農不識字，50多歲時她就開始以抄寫電話簿姓氏的方式，來認字讀書，即使生活忙碌，仍抽空參加衛生所、鄉公所的志工服務及活動推廣，熱心助人長達十幾年。