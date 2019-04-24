鋒面雨勢挹注 石門水庫蓄水量達6成供水穩定

2019-04-24 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



這波鋒面帶來雨勢挹注，石門水庫蓄水量昨達63.1%，水位海拔235.30公尺，供蓄水穩定，可正常供水到6月底無虞。北水局利用枯 水期，加強水庫底淤泥抽砂及阿姆坪防淤隧道工程，今邀法務部檢調機關、珍水志工及當地居民，舉行工程進度及防淤觀摩會。

北水局局長江明郎簡報指出，台灣北部人口日益成長、工商業蓬勃發展，水資源穩定供應更形重要，如何維持石門水庫庫容，是穩定供水關鍵。透過水庫例行清淤砂，推動可助水庫延壽的阿姆坪防淤隧道工程，加上汛期排砂隧道等多管齊下，來有效維持石門水庫庫容。

根據北水局統計，今年迄今陸上清浚及水庫抽底泥清淤量達35萬7702立方公尺，其中大漢溪上游陸上清淤量，義興壩為10萬8722立方公尺，羅浮8萬5180立方公尺，共達19萬3902立方公尺。在水門水庫蓄水區，以抽泥船抽取底泥清淤量達16萬3800立方公尺。執行中阿姆坪防淤隧道工程進度為15.68%，達預定施工期程。