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竹圍沙灘死豬感染非洲豬瘟？ 動保處：泡水腐壞驗不出

2019-04-24 17:28聯合報 記者曾增勳╱即時報導

海巡署北部分署第八岸巡隊本月21日在竹圍漁港南堤沙灘發現1具豬屍，通報桃園市政府動物保護處派人採樣帶回檢驗，官兵封鎖現場進行消毒，桃園市府動保處今天下午表示，該具死豬檢體經過農委會家畜衛生試驗所檢驗，因為該隻死豬在海中泡水太久、豬屍腐壞嚴重，無法檢驗是否感染非洲豬瘟，第一時間從豬屍外觀研判並不是非洲豬瘟特徵，當時現場也經過消毒防範疫情，該處因此結案。

竹圍漁港南堤沙灘21日發現1具豬屍，農委會家畜衛生試驗所檢驗結果出來，因該豬屍在...
竹圍漁港南堤沙灘21日發現1具豬屍，農委會家畜衛生試驗所檢驗結果出來，因該豬屍在海中泡水太久、豬屍腐壞嚴重，無法檢驗是否感染非洲豬瘟。圖／海巡署提供
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非洲豬瘟海巡署疫情

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