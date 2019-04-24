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台南捐血家族 連孩子都開媽媽玩笑：沒捐會被緊迫盯人

2019-04-24 14:10聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南捐血中心今天舉辦107年度捐血揚，會中表揚曾英華捐血家族，曾英華與嫂嫂蘇雅美分別捐出分離血1250次與950次，而曾英華的哥哥、蘇雅美的丈夫曾英傑因為屆齡70歲無法再捐、之前也是「捐血大戶」，共捐492次，三人不僅捐血，還擔任捐血中心志工，影響所及其他家人也都固定捐血，是道地的捐血家族。

蘇雅美回憶童年往事，民國53年那年10歲，媽媽生產弟弟時，因難產血崩。當時捐血風氣未盛，捐供血機制尚未建立，年紀小小的她，只記得大人急得要命，媽媽正值性命交關的時刻，在那個沒有人要捐血的年代，幸好在報社的舅舅運用人脈，找了一些人捐血，才挽回媽媽的生命。

歷經至親需要用血以及找血的困難，雅美深深記著，有朝一日要回饋社會感恩捐血人。民國75年在台南市中山路捐血室捐出第一袋血，從此捐血不間斷。

早期捐全血時，常會遇到血紅素不足，因此，雅美對於自己飲食也相當注意，除了蛋白質、鐵質均衡攝取，對高油脂的食物忌口，淺嘗而已，後來在護理人員建議下，嘗試捐分離術血小板，雅美的血小板數量有30萬左右，可以說捐血小板的條件相當好，一次可捐2單位，因而轉捐分離術血小板後，讓她更定期的兩星期就來捐血室報到。

丈夫曾英傑是受弟弟英華的影響，開始捐血，早期擔心父母反對，還偷偷的去捐，婚後夫妻共同的話題之一，就是互相關心對方身體健康，以持續捐血，常常跟子女的休閒活動，就是「相招」捐血。

孩子目前在新竹工作，也都固定在當地捐血，因為捐血檢驗報告會寄到台南家裡，蘇雅美之前曾因有一陣子沒接到報告，還特別提醒孩子「該捐血了」，後來才知道是報告改寄電子信箱，孩子開媽媽玩笑「為了捐血也太緊迫盯人了」

家族中最早捐血的是曾英華，民國65年退伍後，一場大車禍讓他面臨全身麻醉、大量輸血的驚險過程，度過了生死關頭，家人告訴他，還好有別人的血液才救回一條命時，心中無限感慨。因此在往後的人生路上，他選擇了對他特別有意義的捐血，並且持之以恆。

10年前英華的父母，因病也輸用了不少血液，因此更加強他捐血救人的意念，毫不懈怠。從民國72年就踏出捐血第一步，迄今已36年，分離術捐血次數已達1250次，本身從事保險業，個性外向不怕生，擅於交談，能以自身捐血經驗分享給週遭朋友，親戚朋友也紛紛受他感召，加入捐血行列，連家族經常聚餐，都會相互提醒「吃清淡點，該捐血了」

去年台南捐血中心表揚大會結束後，志工一同合影，第二排左一為曾英華、第一排右三為蘇...
去年台南捐血中心表揚大會結束後，志工一同合影，第二排左一為曾英華、第一排右三為蘇雅美。圖／捐血中心提供
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蘇雅美去年7月4日生日當天，特別去捐血慶祝。圖／捐血中心提供
蘇雅美去年7月4日生日當天，特別去捐血慶祝。圖／捐血中心提供
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曾英傑（右）與曾英華兄弟之前常相約捐血。圖／台南捐血中心提供
曾英傑（右）與曾英華兄弟之前常相約捐血。圖／台南捐血中心提供
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捐血中心

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