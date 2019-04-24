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金玻獎得主 李國陽、曾俊豪聯手開展

2019-04-24 14:06聯合報 記者張雅婷╱即時報導

玻璃藝師李國陽16歲起即投入玻璃工藝創作，從產業製造到轉型為工藝創作，擅長實心雕塑，花草、動物在他的巧手下，都成了精美的玻璃藝品，1993、1994連續二年，分別榮獲金玻獎第一名及金玻獎首獎；今年李國陽與多媒材藝術家曾俊豪聯手開展，即日起至6月30日展出，共60多件傳統技藝實心雕塑與多媒材創新作品，交織著傳統與創新，呈現玻璃工藝多樣貌之美。

李國陽的「過去與現在－李國陽玻璃創作展」以台灣農村自然景象為創作主題，傳達46年來對玻璃藝術創作不變的熱忱，28件來自兒時靈感創作的作品，以純熟的實心雕塑技法與活潑繽紛的色彩，呈現花草、動物和諧共生景象，及對生活的自然觀察與體現。

曾俊豪擅長雕刻，藝術觸角多元，對於玻璃創作更是情有獨鍾，思維獨到，他利用多媒材創作，作品屢次獲獎，2003年榮獲金玻獎單一媒材第一名與新竹美展综合媒材類竹塹獎。「真實的風景－曾俊豪玻璃藝術展」展出36件系列結合影像與玻璃創作，以多媒材呈現真實的風景，記錄著旅行中所見所聞。

其中「夏日午后」取材自澎湖海邊景色，以融合烤彎技法，將燦爛陽光下的海灘美景全部鑲入創作中；另外，「火色」等作品運用手繪延續東方書法線條，燒製後顯現出玻璃琉動的層次美，也表現出創作者內心深處的情緒堆疊。

文化局長黃竫蕙表示，玻璃技藝是新竹市致力扶植的無形文化資產，過去因盛產天然氣及矽砂，玻璃產業極為興盛，也匯集了許多工藝巧師，近年來師傅們更融入設計思維，專注的創作並以作品闡述自己的故事，將玻璃技藝提升為玻璃藝術。

玻工館開館時間周二至周日上午9時至下午5時，全票50元，優惠票30元，新竹市民、年滿65歲以上、6歲以下兒童、身心障礙者皆免費。相關訊息請上文化局官網查詢，洽詢專線03-5626091，或撥打1999為民服務專線。

金玻獎得主李國陽、曾俊豪（圖）聯手開展。記者張雅婷／攝影
金玻獎得主李國陽、曾俊豪（圖）聯手開展。記者張雅婷／攝影
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金玻獎得主李國陽（圖）、曾俊豪聯手開展。記者張雅婷／攝影
金玻獎得主李國陽（圖）、曾俊豪聯手開展。記者張雅婷／攝影
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金玻獎得主李國陽、曾俊豪聯手開展。記者張雅婷／攝影
金玻獎得主李國陽、曾俊豪聯手開展。記者張雅婷／攝影
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金玻獎得主李國陽（左二）、曾俊豪（右一）聯手開展。記者張雅婷／攝影
金玻獎得主李國陽（左二）、曾俊豪（右一）聯手開展。記者張雅婷／攝影
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新竹文化局

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