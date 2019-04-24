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反宏關自救會要求縣長楊文科效法鄭文燦 下令電廠停工

2019-04-24 13:37聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

宏關燃氣火力發電廠預定興建在新竹縣關西鎮東平里，引起當地居民不滿。反宏關電廠自救會及關西鎮民約250人，今天上午到新竹縣縣府前廣場陳情，要求縣長楊文科效法桃園市長鄭文燦下令停工龍潭高原燃氣發電廠；楊文科說，若宏關設置或取得許可程序不合法，他一定「反對到底」，就算合法，他也會在環差會議上傳達民眾反對的心聲。

自救會表示，目前關西鎮就有一座新桃電廠，還有緊鄰桃園市龍潭區已停工的高原電廠，如果再來一座宏關電廠，恐讓後代子孫承受水和空氣的影響結果。反宏關自救會今天到縣府前陳情，鄉親們除了頭綁白布條，還有人全身縞素，站在充當宣講台的小貨車，要求楊文科表態。

楊文科收下陳情書表示，台灣的電力政策，政府總是變來變去，使得大家都很恐慌，怕會沒有電。一般人聽到設電廠都會反對，反宏關自救會的心情他感受到，面對設廠問題他也同樣的心情表示反對。

他指出，到底電廠要怎麼設？這個政策是中央的權限，畢竟核能也是發電，天然氣、燃煤也發電，但要怎樣做到沒有汙染？政府要有一個辦法來執行。宏關設廠案現在行政程序進行到環差審查，目前還沒有通過，業者補資料後要再送審。鄉親們表達意見，他會代為跟中央充分反映鄉親反對的意見。

楊文科也說，為了自己的家鄉，他充分了解一定要有一個合法、完全沒有汙染、不會影響家園的情況才可以放心，但是目前看不到任何一個答應或承諾，所以他一定會把大家的聲音反映給中央。

自救會副會長嚴盛任質疑，鄭文燦可以用一道行政命令，以「危害市民健康為由」讓高原電廠停工，楊文科是不是也可以大聲跟在場者說「不會蓋宏關電廠」，要求楊文科給關西鄉親一個承諾。

楊文科表示，宏關10幾年前設廠就有依法取得許可，現在只是環差審議，目前仍在申設的程序中，他會在這個機制內向中央表達鄉親反對的意見。

關西鎮代李常棟抨擊當年環評可以過關是因為黑箱作業，少數、非宏關廠址預定地周邊的人代表多數預定地周邊的居民，程序上一開始就有問題。

楊文科重申，只要是不合法的設置，或是程序不合法的取得許可，他一定反對到底；若業者申設的過程一切合法，他會比照鄭文燦當年在環評大會，反映鄉親心聲的方式，也在環差會議上傳達鄉親反對宏關設廠的意見。

反宏關自救會今天到縣府前陳情，鄉親們除了頭綁白布條，還有人全身縞素，站在充當宣講...
反宏關自救會今天到縣府前陳情，鄉親們除了頭綁白布條，還有人全身縞素，站在充當宣講台的小貨車上，要求楊文科表態。記者陳斯穎／攝影
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新竹縣長楊文科（穿白襯衫者）接下反宏關電廠自救會的陳情書。記者陳斯穎／攝影
新竹縣長楊文科（穿白襯衫者）接下反宏關電廠自救會的陳情書。記者陳斯穎／攝影
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宏關燃氣火力發電廠預定興建在新竹縣關西鎮東平里，引起當地居民不滿，反宏關電廠自救...
宏關燃氣火力發電廠預定興建在新竹縣關西鎮東平里，引起當地居民不滿，反宏關電廠自救會及關西鎮民約250人，今天上午到新竹縣縣府前廣場陳情。記者陳斯穎／攝影
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楊文科自救會鄭文燦

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