專屬學生的表演舞台 聯合藝文季27日登場

2019-04-24 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市家長會長協會與遠東巨城購物中心攜手舉行「2019聯合藝文季」，活動於4月27日下午1時30分在遠東巨城購物中心廣場登場，有鑑於前幾屆的活動，活動受到家長團體與教育界的關注，短時間內就有超過20所學校報名參加，名額秒殺。新竹市家長會長協會理事長莊勝強表示，每年匯聚各方資源為打造孩子自我展能的舞台，讓孩子可以感受到表演的樂趣，是最大的成就。

為促進學生身心均衡發展，展現歡樂、活力、創意，並且多元、健康、擴展學習領域，新竹市家長會長協會連續多年舉辦「聯合藝文季」活動，希望讓學生相互觀摩學習，開啟更廣的學習視野，莊勝強表示，今年參與演出學校多達24所，參與學生達650位，表演節目有管樂、直笛、舞蹈、太鼓及歌仔戲、布袋戲等，精彩可及。

新科國中校長彭元豐表示，透過藝文季活動，讓孩子們有表演的舞臺，展現平日勤於練習的成果，也藉此學會設定目標，激發學習動力，培養學生的恆毅力，讓學子們更有自信心。