親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

為韓國瑜打造初選規則打到痛處？ 蘭萱：郭台銘有點故意

日本外海發現 2000公斤巨型大白鯊遭海龜噎死

專屬學生的表演舞台 聯合藝文季27日登場

2019-04-24 13:09聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市家長會長協會與遠東巨城購物中心攜手舉行「2019聯合藝文季」，活動於4月27日下午1時30分在遠東巨城購物中心廣場登場，有鑑於前幾屆的活動，活動受到家長團體與教育界的關注，短時間內就有超過20所學校報名參加，名額秒殺。新竹市家長會長協會理事長莊勝強表示，每年匯聚各方資源為打造孩子自我展能的舞台，讓孩子可以感受到表演的樂趣，是最大的成就。

為促進學生身心均衡發展，展現歡樂、活力、創意，並且多元、健康、擴展學習領域，新竹市家長會長協會連續多年舉辦「聯合藝文季」活動，希望讓學生相互觀摩學習，開啟更廣的學習視野，莊勝強表示，今年參與演出學校多達24所，參與學生達650位，表演節目有管樂、直笛、舞蹈、太鼓及歌仔戲、布袋戲等，精彩可及。

新科國中校長彭元豐表示，透過藝文季活動，讓孩子們有表演的舞臺，展現平日勤於練習的成果，也藉此學會設定目標，激發學習動力，培養學生的恆毅力，讓學子們更有自信心。

目前竹蓮國小每學期開設二十餘種學生社團，供三到六年級的孩子跨齡選課；而在混齡學習的過程中，學生們不但有更多機會磨練人際關係，更容易透過楷模學習，達到更高的學習水準。竹蓮國小校長周雯娟表示，跆拳道社團是校內最受學生喜愛的熱門社團之一，透過多元社團課程的磨練，能培養學生做決定的能力。

「2019聯合藝文季」於4月27日登場，今年參與演出學校多達24所，參與學生達6...
「2019聯合藝文季」於4月27日登場，今年參與演出學校多達24所，參與學生達650位，表演節目有管樂、直笛、舞蹈、太鼓及歌仔戲、布袋戲等類型。記者張雅婷／攝影
分享
「2019聯合藝文季」於4月27日登場，今年參與演出學校多達24所，參與學生達6...
「2019聯合藝文季」於4月27日登場，今年參與演出學校多達24所，參與學生達650位，表演節目有管樂、直笛、舞蹈、太鼓及歌仔戲、布袋戲等類型。記者張雅婷／攝影
分享

新竹

相關新聞

竹市明天下午民安演習 收到避難簡訊勿驚慌

2019-04-24 12:46

竹縣戀戀桐花路跑 28日合興愛情車站浪漫登場

2019-04-24 11:24

竹市動物保護草案 一讀通過

2019-04-24 00:11

新埔國小獵書尋寶 拼圖片找書讀書

2019-04-24 00:00

公館300多歲茄苳樹生病 截枝搶救

2019-04-23 23:57

助攻農漁牧業 竹縣導入物聯網

2019-04-23 23:40

母親節送愛 桃園廣豐新天地邀勵馨親子看電影享美食

2019-04-23 19:33

龍潭百年三里聯合市民活動中心 明年3月完工

2019-04-23 18:37

桃園扶植青創群募產品 空氣淨化器再進化上架

2019-04-23 18:21

全聯臉書今公布 全台最佳男友人選在新竹

2019-04-23 17:23

世界閱讀日走讀 到苗栗「苑裡掀海風」

2019-04-23 17:01

竹市推700戶青創宅 預計明年招租

2019-04-23 16:01

山鶯路自來水管線遷移 龜山29日起停水23小時

2019-04-23 13:37

螺絲鬆了？桃衛生局官網取消10活動 原因竟是「KEY錯」

2019-04-23 11:36

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00

失去一半天空的300多歲老茄苳 苗縣府要搶救回來

2019-04-23 14:41

竹市議會提「動物保護自治條例草案」催生者是「牠」

2019-04-23 14:38

竹縣導入科技助攻農漁牧業 將提供多元銷售管道

2019-04-23 12:47
看更多

熱門文章

全聯臉書今公布 全台最佳男友人選在新竹

2019-04-23 17:23

嘉義福容飯店蓋12年？告示寫120年 飯店：非完工日期

2019-04-23 15:30

又跳票！柯文哲公宅8年僅蓋2.1萬戶 還拿舊政策充數

2019-04-23 15:01

影／韓國瑜夜宿大林蒲 居民關心空汙及遷村

2019-04-23 21:16

韓國瑜夜宿臨海工業區 每月都要跟不同族群民眾在一起

2019-04-23 22:59

LINE暫時停用 柯文哲：先冬眠有需要再發芽

2019-04-23 21:15

小北百貨25周年 總經理黃健瑭：未來要開500家店

2019-04-23 13:44

韓國瑜將夜宿大林蒲 環團籲快出重拳改善空汙

2019-04-23 15:26

同學煩惱畢業是失業 她忙著市調要成立海外分公司

2019-04-23 22:04

失去一半天空的300多歲老茄苳 苗縣府要搶救回來

2019-04-23 14:41

竹市推700戶青創宅 預計明年招租

2019-04-23 16:01

影／150萬張花博卡發不完 中市議員：浪費6000萬元製作費

2019-04-23 18:11

基市府扮邱比特未婚聯誼今起報名 增熟男熟女組

2019-04-23 13:55

山鶯路自來水管線遷移 龜山29日起停水23小時

2019-04-23 13:37

台中春遊5月開跑 自由行或團體旅遊都有補助

2019-04-23 15:56

影／建水電廠事前未溝通 海端鄉長：若無善意回應會把它趕走

2019-04-23 15:57

基隆這套系統買房好利器 1年4萬5千人次查詢

2019-04-24 10:13

彰化八卦山新秘密景點 民族新村公園可遠眺大肚溪口

2019-04-23 14:12

更貼近民眾需求 基隆市府組織改造啟動要大改組

2019-04-23 15:25

吳音寧「質譜儀」政績跳票？北農坦言：還在努力中

2019-04-23 15:26

魚群洄游！ 台東南迴海邊釣客聚攏

2019-04-24 10:17

柯文哲：北市236校9月無人商店全部上線

2019-04-23 19:20

六龜車站走過90載歲月 將變身故事館與遊客中心

2019-04-23 20:17

夜宿工廠眼帶血絲 韓國瑜：事多眼睛酸

2019-04-24 02:28

林姿妙帶團到對岸行銷宜蘭 至少將帶進6億農特產品收益

2019-04-23 13:25

桃園換購電動機車補助全台最高 「補助拖半年」惹民怨

2019-04-24 12:04

影／他用牛奶餵愛文芒果 打出「LV級」每粒賣360元

2019-04-23 19:30

港口宮媽祖誕辰進香高峰 91歲阿嬤年年來廟料理餐食服務

2019-04-23 14:54

準公共化托育台中要出一半 盧秀燕：一國兩制沒道理

2019-04-23 16:38

駕駛人注意！西濱伸港北上路段本月27、28日施工請改道

2019-04-23 17:15

政府「生而不養」有前例 難怪漁民抗拒

2019-04-24 00:03

準公托補助一國兩制？ 中市籌9.5億 其他縣市免出錢

2019-04-23 23:50

台大政治畢業 25歲學霸調出好酒

2019-04-23 15:27

這對夫妻傳承兒時味道 留下潮州僅存日曬製麵店

2019-04-23 14:23

女童遭體罰找政治人物喬事？ 黃啟嘉：沒介入協調

2019-04-23 14:24

赴大陸行銷 林姿妙：將為宜蘭帶進6億元商機

2019-04-23 17:30

台中花博虧損、花博卡發不完？林佳龍這樣回應

2019-04-24 13:07

「房衫軍」將再抗議房屋稅 台南市府：多項減稅7月實施

2019-04-23 16:47

「我們與惡的距離」引熱議 犯保協會受關注

2019-04-23 17:55

中市府函內政部緩排審議 航空城計畫恐生變？

2019-04-23 14:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top