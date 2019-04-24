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竹市明天下午民安演習 收到避難簡訊勿驚慌

2019-04-24 12:46聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市明天下午1時30分至4時10分在新竹文創館旁停車場(公道五路三段6號）舉行「108年全民防衛動員(民安5號)暨災害防救演習」實兵演練，新竹市消防局表示，其中為配合演習情境設定及測試災防告警細胞廣播訊息發布管道是否能夠正常運作，將以文創館為中心於半徑1公里範圍內發布「疏散避難警報」災防告警訊息測試，此訊息為演習測試所發送，相關區域無災害或異常狀況，請民眾安心。

竹市民安演習「兵棋推演」明天上午9時30分至11時30分在新竹科學園區同業公會（展業一路2號）舉行，「綜合實作」於明天下午2時至3時在新竹文創館旁停車場（公道五路三段6號）演練，消防局表示，民安5號演習結合「災害防救演習」，整合政、軍、警、消、民各界資源，藉以驗證動員、國軍支援、民防、緊急醫療、災害救援、災民撤離、收容安置、傳染病防治及重大災害(難)事件等應變機制。

測試發送訊息預計於25日下午1時30分至2時30分期間發布，竹市消防局表示，為避免造成民眾困擾，發送時間持續5分鐘，測試發送訊息包含中英文共1則，內容為：『[演練][疏散避難警報] [Evacuation Drill]新竹市民安5號演習疏散避難警報發送演練。新竹市災害應變中心Hsinchu City EOC.03-5283119。』。於文創館周邊半徑1公里範圍內之4G、3G(WCDMA)行動用戶手機，將收到測試訊息，請民眾勿驚慌。

發送災防告警訊息是政府為了在緊急狀況發生的時候，能透過電信業者以獨立通道傳遞訊息，不受網路壅塞影響，數秒內即可將告警訊息傳送至指定範圍內之4G及3G(WCDMA)用戶手機，讓民眾可以即時獲得最新災害消息，採取應變措施。日後若有緊急災害事件需請民眾立即進行疏散撤離時，即會透過像演習測試所發布災防告警訊息，將災害訊息及相關避難措施即時發布給大眾。

竹市明天下午有民安演習，民眾收到避難簡訊勿驚慌。圖／竹市消防局提供
竹市明天下午有民安演習，民眾收到避難簡訊勿驚慌。圖／竹市消防局提供
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演習新竹災防告警

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