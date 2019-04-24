竹市明天下午民安演習 收到避難簡訊勿驚慌

2019-04-24 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市明天下午1時30分至4時10分在新竹文創館旁停車場(公道五路三段6號）舉行「108年全民防衛動員(民安5號)暨災害防救演習」實兵演練，新竹市消防局表示，其中為配合演習情境設定及測試災防告警細胞廣播訊息發布管道是否能夠正常運作，將以文創館為中心於半徑1公里範圍內發布「疏散避難警報」災防告警訊息測試，此訊息為演習測試所發送，相關區域無災害或異常狀況，請民眾安心。

竹市民安演習「兵棋推演」明天上午9時30分至11時30分在新竹科學園區同業公會（展業一路2號）舉行，「綜合實作」於明天下午2時至3時在新竹文創館旁停車場（公道五路三段6號）演練，消防局表示，民安5號演習結合「災害防救演習」，整合政、軍、警、消、民各界資源，藉以驗證動員、國軍支援、民防、緊急醫療、災害救援、災民撤離、收容安置、傳染病防治及重大災害(難)事件等應變機制。

測試發送訊息預計於25日下午1時30分至2時30分期間發布，竹市消防局表示，為避免造成民眾困擾，發送時間持續5分鐘，測試發送訊息包含中英文共1則，內容為：『[演練][疏散避難警報] [Evacuation Drill]新竹市民安5號演習疏散避難警報發送演練。新竹市災害應變中心Hsinchu City EOC.03-5283119。』。於文創館周邊半徑1公里範圍內之4G、3G(WCDMA)行動用戶手機，將收到測試訊息，請民眾勿驚慌。