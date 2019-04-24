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桃園換購電動機車補助全台最高 「補助拖半年」惹民怨

2019-04-24 12:04聯合報 記者張裕珍╱即時報導

中央訂立西元2035年為燃油機車落日年，為鼓勵民眾將二行程機車換購電動機車，中央與地方政府都祭出補助，桃園連同中央補助是全台各縣市最高，桃園市民淘汰二行程機車換購電動機車，可領到3萬3千元，讓不少縣市民眾欽羨，但市議員萬美玲接獲陳情，有民眾去年10月購車，直到今年4月份都還沒領到桃園自行補助的1萬8千元，至少被拖延半年以上，批市府補助「譁眾取寵」，行政流程應該加速，不該讓民眾看得照吃不到，徒增負擔困擾。

市府環保局空氣品質科長邱于珍說，因為申請案件多，加上得呈報環保署核定，坦言申請補助案件至少得延誤半年撥款，局長呂理德說，預算編列沒問題，只要今年12月以前申請補助都一定能領到，會再釐清相關行政流程，了解如何來改善。

桃園市政府環保局近年積極推動淘汰二行程機車換購電動機車及輔助自行車補助，統計至108年3月底，桃園市二行程機車已從升格前的12萬3千輛淘汰至5萬1288輛，淘汰將近6成的二行程機車前二行程機車數量與占比是六都最低。

為加速民眾汰換排汙量大的二行程機車，今年中央地方都有補助，經濟部工業局補助1萬元、環保署補助5000元，桃園市政府補助高達1萬8000元，等同在桃園汰換購車，可領到全台最高的3萬3千元補助，民眾趨之若鶩，但也衍生搶領補助狀況，議員萬美玲就說，有外縣市公司行號添購電動機車，就看準桃園好康優惠，請到設籍桃園的員工幫忙請領補助。

由於桃園補助全台最高，申請案件也多，過去五個多月，桃園汰舊二行程機車換購電動二輪車通過審查補助近千件，由於新購電動機車也可領到2萬8千元補助，申請補助也高達7800多件，但補助款項來得慢，超過半年還沒領到，民眾怨聲載道。

萬美玲說，有民眾反映去年十月新購電動機車，但工業局補助的1萬元順利下來了，但環保署的5千元與環保局補助的1萬8千元也還沒拿到，民眾不會理解公部門什麼預算問題，既然既然市長喊出補助政策，硬是要比別縣市高，但實際卻是窒礙難行，讓民眾感覺像開空頭支票，要求環保局在今年六月之前要說明經費調度計畫。

桃園補助淘汰二行程機車換購電動機車，補助3萬3千元是全台最高，但民眾抱怨，桃園補...
桃園補助淘汰二行程機車換購電動機車，補助3萬3千元是全台最高，但民眾抱怨，桃園補助款拖延超過半年。記者張裕珍／攝影
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