親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

教父斷腸歌：「毒蛇波斯科」的紐約黑手黨傳奇

「你們都靠大陸福利撐」 陸大媽亂闖櫃檯點餐還吐痰

竹縣戀戀桐花路跑 28日合興愛情車站浪漫登場

2019-04-24 11:24聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

又到了五月雪紛飛的季節，到新竹縣來一場浪漫的桐花路跑吧！由客委會支持贊助的新竹縣客家桐花祭系列活動目前正熱鬧展開中，其中最美麗的戀戀桐花路跑將於28日展開，為了讓全國遊客到新竹縣賞桐兼路跑，客委會27日在竹北林家祠前公園舉辦「四月踏雪音樂會」，邀請民眾參加路跑前先安排一趟小旅行走訪竹縣各地。

主辦單位中華民國陸上運動競技協會理事長蔡耀全指出，2019新竹縣戀戀桐花路跑，今年共有4500人參與，分為22公里挑戰組、8.5公里樂活組、及43公里全馬等三個組別，半馬會經過建豐煤礦坑遺址、全馬會經過關西、尖石、與橫山等三個鄉鎮，途經鐵嶺休閒遊憩區、水田部落等景點，幾乎全程交通管制成跑者專屬。

蔡耀全說，2019新竹縣戀戀桐花路跑28日上午6點從橫山鄉愛情車站出發後，賽道沿途可看見新竹客家特色、表演藝術與及觀光景點，尤其賽道旁滿山遍野的油桐花，隨著初夏微風吹來，桐花花瓣隨風飄落，就像飄雪般，景色相當美。

客委會主委李永得也會親自體驗這條美麗的桐花賽道，參與戀戀桐花22公里挑戰組的賽程，讓許多跑友引頸期待，有跑友甚至還放話要陪李永得跑一段之後，再刷他的卡，讓這場美麗的賽事增添歡樂氣息。

為了讓全國遊客到新竹縣賞桐兼路跑，客委會27日下午5點半至7點半，在竹北林家祠前公園舉辦「四月踏雪音樂會」，邀請山狗大後生樂團、客家歌手陳永淘、黃連煜以及國際樂團知名的鋼琴演奏家陳瑞斌等人演出，邀請民眾前一天欣賞精采表演，隔天再開心到新竹縣台鐵內灣線「一線九驛」中，最有名的合興愛情車站，跑一場浪漫的路跑和深度旅遊。

2019新竹縣戀戀桐花路跑28日上午6點從橫山鄉愛情車站出發後，賽道沿途可看見滿...
2019新竹縣戀戀桐花路跑28日上午6點從橫山鄉愛情車站出發後，賽道沿途可看見滿山遍野的油桐花。圖／中華民國陸上運動競技協會理事長蔡耀全提供
分享
桐花路跑上週已先由28日路跑志工先行試跑 ，因志工當天要為民眾服務，無法參賽。圖...
桐花路跑上週已先由28日路跑志工先行試跑 ，因志工當天要為民眾服務，無法參賽。圖／中華民國陸上運動競技協會理事長蔡耀全提供
分享

桐花祭新竹路跑

相關新聞

竹市動物保護草案 一讀通過

2019-04-24 00:11

新埔國小獵書尋寶 拼圖片找書讀書

2019-04-24 00:00

公館300多歲茄苳樹生病 截枝搶救

2019-04-23 23:57

助攻農漁牧業 竹縣導入物聯網

2019-04-23 23:40

母親節送愛 桃園廣豐新天地邀勵馨親子看電影享美食

2019-04-23 19:33

龍潭百年三里聯合市民活動中心 明年3月完工

2019-04-23 18:37

桃園扶植青創群募產品 空氣淨化器再進化上架

2019-04-23 18:21

全聯臉書今公布 全台最佳男友人選在新竹

2019-04-23 17:23

世界閱讀日走讀 到苗栗「苑裡掀海風」

2019-04-23 17:01

竹市推700戶青創宅 預計明年招租

2019-04-23 16:01

山鶯路自來水管線遷移 龜山29日起停水23小時

2019-04-23 13:37

螺絲鬆了？桃衛生局官網取消10活動 原因竟是「KEY錯」

2019-04-23 11:36

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00

失去一半天空的300多歲老茄苳 苗縣府要搶救回來

2019-04-23 14:41

竹市議會提「動物保護自治條例草案」催生者是「牠」

2019-04-23 14:38

竹縣導入科技助攻農漁牧業 將提供多元銷售管道

2019-04-23 12:47
看更多

熱門文章

全聯臉書今公布 全台最佳男友人選在新竹

2019-04-23 17:23

全國只有基隆！節能家電補助多了除濕機

2019-04-23 13:07

嘉義福容飯店蓋12年？告示寫120年 飯店：非完工日期

2019-04-23 15:30

又跳票！柯文哲公宅8年僅蓋2.1萬戶 還拿舊政策充數

2019-04-23 15:01

影／綠毯與稻浪美極了 宜蘭版伯朗大道5月開放高台賞景

2019-04-23 13:14

影／韓國瑜夜宿大林蒲 居民關心空汙及遷村

2019-04-23 21:16

韓國瑜夜宿臨海工業區 每月都要跟不同族群民眾在一起

2019-04-23 22:59

LINE暫時停用 柯文哲：先冬眠有需要再發芽

2019-04-23 21:15

小北百貨25周年 總經理黃健瑭：未來要開500家店

2019-04-23 13:44

韓國瑜將夜宿大林蒲 環團籲快出重拳改善空汙

2019-04-23 15:26

失去一半天空的300多歲老茄苳 苗縣府要搶救回來

2019-04-23 14:41

同學煩惱畢業是失業 她忙著市調要成立海外分公司

2019-04-23 22:04

竹市推700戶青創宅 預計明年招租

2019-04-23 16:01

山鶯路自來水管線遷移 龜山29日起停水23小時

2019-04-23 13:37

基市府扮邱比特未婚聯誼今起報名 增熟男熟女組

2019-04-23 13:55

影／150萬張花博卡發不完 中市議員：浪費6000萬元製作費

2019-04-23 18:11

影／建水電廠事前未溝通 海端鄉長：若無善意回應會把它趕走

2019-04-23 15:57

台中春遊5月開跑 自由行或團體旅遊都有補助

2019-04-23 15:56

彰化八卦山新秘密景點 民族新村公園可遠眺大肚溪口

2019-04-23 14:12

更貼近民眾需求 基隆市府組織改造啟動要大改組

2019-04-23 15:25

雙北垃圾袋五月起互收 北市祭出「三道防線」防亂丟

2019-04-23 12:21

吳音寧「質譜儀」政績跳票？北農坦言：還在努力中

2019-04-23 15:26

林姿妙帶團到對岸行銷宜蘭 至少將帶進6億農特產品收益

2019-04-23 13:25

六龜車站走過90載歲月 將變身故事館與遊客中心

2019-04-23 20:17

柯文哲：北市236校9月無人商店全部上線

2019-04-23 19:20

夜宿工廠眼帶血絲 韓國瑜：事多眼睛酸

2019-04-24 02:28

影／他用牛奶餵愛文芒果 打出「LV級」每粒賣360元

2019-04-23 19:30

港口宮媽祖誕辰進香高峰 91歲阿嬤年年來廟料理餐食服務

2019-04-23 14:54

準公共化托育台中要出一半 盧秀燕：一國兩制沒道理

2019-04-23 16:38

駕駛人注意！西濱伸港北上路段本月27、28日施工請改道

2019-04-23 17:15

基隆這套系統買房好利器 1年4萬5千人次查詢

2019-04-24 10:13

準公托補助一國兩制？ 中市籌9.5億 其他縣市免出錢

2019-04-23 23:50

台大政治畢業 25歲學霸調出好酒

2019-04-23 15:27

這對夫妻傳承兒時味道 留下潮州僅存日曬製麵店

2019-04-23 14:23

女童遭體罰找政治人物喬事？ 黃啟嘉：沒介入協調

2019-04-23 14:24

「我們與惡的距離」引熱議 犯保協會受關注

2019-04-23 17:55

「房衫軍」將再抗議房屋稅 台南市府：多項減稅7月實施

2019-04-23 16:47

赴大陸行銷 林姿妙：將為宜蘭帶進6億元商機

2019-04-23 17:30

政府「生而不養」有前例 難怪漁民抗拒

2019-04-24 00:03

中市府函內政部緩排審議 航空城計畫恐生變？

2019-04-23 14:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top