竹縣戀戀桐花路跑 28日合興愛情車站浪漫登場

2019-04-24 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



又到了五月雪紛飛的季節，到新竹縣來一場浪漫的桐花路跑吧！由客委會支持贊助的新竹縣客家桐花祭系列活動目前正熱鬧展開中，其中最美麗的戀戀桐花路跑將於28日展開，為了讓全國遊客到新竹縣賞桐兼路跑，客委會27日在竹北林家祠前公園舉辦「四月踏雪音樂會」，邀請民眾參加路跑前先安排一趟小旅行走訪竹縣各地。

主辦單位中華民國陸上運動競技協會理事長蔡耀全指出，2019新竹縣戀戀桐花路跑，今年共有4500人參與，分為22公里挑戰組、8.5公里樂活組、及43公里全馬等三個組別，半馬會經過建豐煤礦坑遺址、全馬會經過關西、尖石、與橫山等三個鄉鎮，途經鐵嶺休閒遊憩區、水田部落等景點，幾乎全程交通管制成跑者專屬。

蔡耀全說，2019新竹縣戀戀桐花路跑28日上午6點從橫山鄉愛情車站出發後，賽道沿途可看見新竹客家特色、表演藝術與及觀光景點，尤其賽道旁滿山遍野的油桐花，隨著初夏微風吹來，桐花花瓣隨風飄落，就像飄雪般，景色相當美。

客委會主委李永得也會親自體驗這條美麗的桐花賽道，參與戀戀桐花22公里挑戰組的賽程，讓許多跑友引頸期待，有跑友甚至還放話要陪李永得跑一段之後，再刷他的卡，讓這場美麗的賽事增添歡樂氣息。