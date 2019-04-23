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母親節送愛 桃園廣豐新天地邀勵馨親子看電影享美食

2019-04-23 19:33聯合報 記者許政榆╱即時報導

母親節即將到來，為關懷弱勢，桃園廣豐新天地將於5月11日和勵馨基金會合作，邀請個案孩童及家長在母親節前夕至廣豐新天地，欣賞街頭藝人氣球表演外，還可至廣豐公園體驗大型泡泡遊戲，親近自然並增加親子互動，此外國賓影城也提供40張電影票，提供20組親子免費看電影，讓平時辛苦的母親們能適時放鬆，度過愉快母親節。

廣豐新天地行銷副理鍾宛君表示，為實踐社會公益，廣豐新天地在5月1日至5月12日期間，於地下1樓贈品處提供勵馨基金會捐款箱，邀請民眾在母親節期間，除了感謝母親辛勞外，也一同發揮愛心關懷受暴婦女，期盼給予婦女及兒少的友善環境。

鍾宛君指出，另外為鼓勵民眾對母親大聲說愛，5月4日、5日及11日、12日兩周周末，於廣豐新天地1樓港點大師指定佈景前方，和媽咪搭配合照，並寫上給媽咪或太太的「愛的宣言」上傳網路可抽「母親節大餐基金」，另外週末午間打卡，有機會獲得每日限量50份甜甜圈兌換券。

鍾宛君表示，廣豐新天地主要提供餐飲服務，凡餐廳消費皆可加入消費累計，即日起至5月12日，當天於指定櫃位單筆消費滿千元可集1點，累積滿2000元集2點，累積滿3點可兌換「耐熱玻璃水瓶」或「陶瓷分隔保鮮盒」，4點可兌換「點點廚房三件組」，6點可兌換「陶瓷不沾鍋炒鍋組」，而廚具特地以粉嫩色系打造，深受女性族群喜愛，讓母親下廚時也能有滿滿少女心。

母親節即將到來，桃園廣豐新天地購物商城推出集點贈禮活動。圖／業者提供
母親節即將到來，桃園廣豐新天地購物商城推出集點贈禮活動。圖／業者提供
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桃園廣豐新天地於母親節期間推出粉色系廚具贈品，不僅實用也讓母親擁有滿滿少女心。記...
桃園廣豐新天地於母親節期間推出粉色系廚具贈品，不僅實用也讓母親擁有滿滿少女心。記者許政榆／攝影
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母親節親子電影

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