桃園扶植青創群募產品 空氣淨化器再進化上架

2019-04-23 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市青年事務局青創指揮部，2017年扶植新創團隊稻穗公司，打造Luft可攜式個人空氣淨化器，全球首款可樂罐時尚造型，深獲市場喜愛，在台、美、日本3大群眾募資，募得超過1500萬元，稻穗團隊再進行產品優化，第2代新產品Luft Cube誕生，今上架flyingV群眾募資平台。

稻穗股份有限公司第1代Luft可攜式個人空氣淨化器，在台灣、美國、日本群眾募資，募得1500萬元，稻穗團隊在廣大支持者反饋下，吸取消費者意見，優化第2代產品Luft Cube。

Luft Cube除保有第1代專利奈米光觸媒與UVLED設計，有效分解空氣裡常見過敏源，包括致癌物甲醛、抗藥性金黃葡萄球菌、感染性青黴菌、花粉、異味與VOCs，還增加新發明專利提升處理效率，相較於第一代更安靜，可清潔、無藍光、更穩固、更耐用，且體積縮小攜帶更方便。

從核心技術到外觀製造設計，完美結合展現台灣研發科技、精密工藝，以及使用者體驗。負責人張中星表示，透過青創指揮部創客設備，讓新創團隊在產品研發初期的打樣測試更加方便，以百分之百MIT（Made in Taiwan）職人級供應商，讓全世界看見台灣供應鏈的優點。