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「房衫軍」將再抗議房屋稅 台南市府：多項減稅7月實施

2019-04-23 16:47聯合報 記者謝進盛╱即時報導

市議員蔡育輝、張世賢、尤榮智、方一峰、李文俊組成的「五告讚」聯盟，今中午召開記者會怒批行政院前院長賴清德在台南市長主政7年，房屋稅飆，中古屋還回溯15年課稅，「房衫軍」5月1日上午10點將前往新營民治市政中心抗議。

台南市政府下午回應表示，今年5月開徵的房屋稅是按105年評定的房屋標準價格計算，礙於法源無法凍漲。為了回應民意，減輕房屋稅，本次不動產評價委員會已提早108年3月19日召開，決議中古屋漲幅歸零、新屋漲幅調降至58%、全國單一自住房屋稅打折及調高折舊率等輕稅措施。

「五告讚」議員們在記者會上指出，賴清德3年前大幅調漲房屋稅，還回溯15年，106年漲54％、107年65％，到今年108年達到最高的81％，讓市庫106年到108年三年間，每年多了1、20億元稅收。

而今年3月12日由國民黨議會黨團率領「房衫軍」，在永華市政中心集結抗議，要求市長黃偉哲兌現競選時「要凍漲不回溯」的承諾，促使4月間召開的不動產評價委員會能做出民國109年起90至105年中古屋漲幅歸零等宣告。

「令人失望！」國民黨黨團書記長蔡育輝說，今年3月召開不動產評價委員會，市府沒有完全回應議會決議與鄉親要求，不僅今年續漲81％，承諾明年起「加倍奉還」一毛未還，6年房屋標準單價還高達74.5％，甚至比台中、桃園高，連單一自用住宅免稅也未被接受。

對此，市政府進一步說明，市長黃偉哲對選前凍漲房屋稅主張，惟多次函文財政部，均得到「房屋標準單價重行評定後3年內，並無法源可再調整」回覆。市府在無法突破法令羈束下，提案經不動產評價委員會決議，將未來3年標準單價調幅由81%降至58%，不僅大幅調降23%，也比凍漲於65%訴求再調降7%，且自今年7月1日起適用3年，已遠超過本年度上漲的16%。

此外為減輕年輕家庭負擔，委員會還加碼通過，只要是市民所有房屋符合全國單一自住使用要件，109年起房屋稅額還可以再打84折，真正照顧到購屋自住的市民。

市府說，多項減稅措施今年7月1日起實施，可預見109年房屋稅將大幅降低，民眾可以至財政稅務局網站（http://www.tntb.gov.tw）房屋稅調整專區，查詢109年的房屋稅應納稅額及瞭解更多訊息。

「房衫軍」將再上街頭，抗議賴清德暴漲房屋稅， 台南市府回應，多項減稅7月實施。記...
「房衫軍」將再上街頭，抗議賴清德暴漲房屋稅， 台南市府回應，多項減稅7月實施。記者謝進盛/攝影
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