竹市推700戶青創宅 預計明年招租

2019-04-23 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



「金城青創宅」將成為竹市首座公宅，預計將有700戶。圖／新竹市府提供 分享 facebook 新竹市府推動新竹市社會住宅政策，包括興辦公共住宅、社會住宅包租代管計畫與租金補助，而「金城青創宅」將成為竹市首座公宅，預計將有700戶；新竹市長林智堅表示，目前該案已完成都市更新程序，領得使用執照，若能順利爭取經費，預計在完成相關都市計畫變更及相關裝修工程後，明年即可招租入住；800戶包租代管計畫同步於6月開辦。

新竹市公共住宅將採中央與地方合作模式，朝「內政部國家住宅及都市更新推動中心」（後簡稱內政部住都中心）爭取興辦經費，新竹市府表示，竹市首座公宅「金城青創宅」位於金城一路與金城二路口，將是率先全國利用國防部眷改土地，以都市更新後分配房地興辦公共住宅。

金城青創宅因鄰近科學園區、清、交大、工研院等許多重要國家級產學研究中心，且交通便利，生活圈機能健全，針對規劃中之金城青創宅，都發處長陳凱凌表示，該區鄰接「將軍村開放圖書資訊園區」及「將軍村停車場」，未來將導入多元化公益空間新概念，在社區內規劃青創中心、創新創業基地及文創工場，盼能創造700戶公宅，讓年輕人能安心就學、創業、就業。

陳凱凌表示，另外位於相鄰街廓之「新竹市建功高中南側都市更新案」占地約3.3公頃，也由行政院選定為「全國示範性八大公辦都更案」，同樣將由內政部住都中心主導，將採多元興辦模式，規劃設置公共住宅。

竹市也推動「社會住宅包租代管計畫」800戶，除善用民間空餘屋，有效導入公益租賃市場，陳凱凌表示，全案已獲中央核定全額補助1.83億元，同步於今年6月開辦，房東可安心將住宅交由市府委託的業者專案管理服務，將能協助租賃雙方處理日常修繕維護、租金收取、糾紛協調處理等事務，串起房東、房客間的溝通服務橋樑，營造友善、合宜的公益租賃住宅環境。