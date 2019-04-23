失去一半天空的300多歲老茄苳 苗縣府要搶救回來

2019-04-23 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣公館鄉北河村老茄苳生病了，截斷的側枝中空腐朽。圖／苗栗縣政府提供 分享 facebook

苗栗縣政府列管受保護樹木公館鄉北河村300多歲茄苳樹生病了，側枝中空腐朽，傘形大樹失去一半，北河村長劉永錦等地方人士好傷心，縣府委託專業團隊希望透過靠接、導根，希望救治老茄苳回春。

縣府列管受保護樹木57棵，委託專業團隊巡護，最近發現公館鄉北河村老茄苳樹疑因冬天少雨水乾旱，春天來了，一邊側枝的枝條多乾枯，診斷老樹受星天牛危害，並罹患枝枯病、梢枯病，造成樹勢衰弱，縣府擔心病情蔓延到全樹，且中空腐朽的枝幹隨時可能斷裂，有安全的疑慮，因此截枝搶救老樹。

專業團隊在老茄苳周邊施放有機肥，希望加速恢復樹勢，並修剪腐朽、乾枯枝條，進行樹幹清創，投以藥劑、傷口塗布，預計下月初進場併施作靠接、導根，縣府農業處自然生態保育科長張葦說，靠接技術在縣內是首次採用，希望另植新株癒合組織，將來「填補」截枝後失去的枝葉空間，恢復過去美麗的傘形大樹。