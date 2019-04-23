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竹市議會提「動物保護自治條例草案」催生者是「牠」

2019-04-23 14:38聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市議會今天召開臨時會，提案「新竹市動物保護自治條例草案」今天通過一讀。記者張...
新竹市議會今天召開臨時會，提案「新竹市動物保護自治條例草案」今天通過一讀。記者張雅婷／攝影
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動物保護幾乎已經是全民共識，為了落實動保理念，也讓執行機關在執法上有所依循，新竹市議會於臨時會中，由新竹市議會議長許修睿主動提案審議「新竹市動物保護自治條例草案」，共有18位議員共同連署或出席記者會，提案在今天通過一讀。

許修睿表示，近來動物受虐事件時有所聞，就連服務處經常接獲流浪貓犬的受虐陳情案件，因此他主動研擬「新竹市動物保護自治條例」，也獲得議員支持這項法案，真正終結這些不幸事件，達到保護動物、尊重生命的目的。

他收養的受虐犬「寶弟」跟「寶妹」分別是大小貴賓，雖貴為名犬，但是前飼主疑似只把他們當生財工具而遭民眾檢舉，寶弟寶妹在動保所收容結案之後，許修睿認養，平常就住在竹蓮寺的寶弟寶妹，個性活潑大方，深受香客喜愛。

新竹市旺旺流浪動物協會理事長楊穎蘋表示，對於新竹市議會主動提案保護動物表示肯定；「傾聽浪浪」動保畫家張育榕感謝議長許修睿主動提案「新竹市動物保護自治條例草案」補強母法，希望在完美妥善的自治條例推行後，動物保護工作能更加完整與成熟。與會的相關動物保護團體也希望這個條例，真正能夠喚起民眾對於保護動物尊重生命的意識，讓毛小孩擁有被愛的權利。

新竹市動物保護自治條例草案第6條明文規定，飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應使用鏈繩、箱籠或其他防護措施，違者將處以新台幣3千元以上1萬5千元以下罰緩；草案中也規範雇主須擅盡宣導教育責任，如無擅盡責任導致勞工捕捉、宰殺甚至食用貓犬等案件發生，除了勞工本身，將針對雇主處以新台幣1萬5千元以上7萬5千元以下罰緩。

至於獸鋏方面，除了母法規範的「不得製造、販售、陳列或輸出入」之外，也在自治條例草案中，加註「非經主管機關許可，不得持有獸鋏」的規定，並另訂獸鋏回收獎勵辦法，以杜絕民眾使用獸鋏違法捕捉動物的情形。

新竹市議會今天召開臨時會，提案「新竹市動物保護自治條例草案」今天通過一讀。記者張...
新竹市議會今天召開臨時會，提案「新竹市動物保護自治條例草案」今天通過一讀。記者張雅婷／攝影
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