山鶯路自來水管線遷移 龜山29日起停水23小時

2019-04-23 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



為配合桃園市水務局「龜山區山鶯路(將軍巷至建國東路)1200mm管線遷移工程」，自來水公司公告，自4月29日上午8點起至30日上午7點為止，共計23小時，遍及29里，估計將影響6萬1千戶，自來水公司提醒民眾預先儲水備用。

停水區域如下：

龜山區嶺頂里、新嶺里、龍壽里、大同里、舊路里、陸光里、新路里、新興里、幸福里、山福里、山頂里、山德里、福源里、兔坑里、精忠里、龜山里、楓樹里、楓福里、文青里、大坑里、大崗里、大湖里、大華里、公西里、文化里、長庚里、樂善里、南上里、中興里等29里。

台灣自來水公司第二區管理處表示，停水期間，水公司提供4個臨時供水站點，分別是龜山文青路文學路口、光峰路2號（龜山服務所）、大華里大華公園、萬壽路二段1433號，供民眾取用。

水公司提醒民眾，應於停水前六小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。而在停水期間，請民眾關閉抽水機電源，避免馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞。

恢復供水後，民眾若發現仍無（缺）水可用，請通知水公司，將派員現場協助處理。民眾可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或桃園服務所03-3346128，或上水公司網站查詢www.water.gov.tw