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竹縣導入科技助攻農漁牧業 將提供多元銷售管道

2019-04-23 12:47聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹肉品社區集市今天在縣府開幕，民眾可到縣府買肉品和便當。記者郭政芬／攝影
新竹肉品社區集市今天在縣府開幕，民眾可到縣府買肉品和便當。記者郭政芬／攝影
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新竹縣政府與鴻海科技集團-富鴻網公司今天在縣府舉辦AIoT農業(肉品)經濟雲服務計畫」啟動記者會，透過計畫，新竹縣政府與富鴻網偕同台灣觀光巴士，將於縣內挑選適合的實驗場域，導入物聯網科技及旅遊預約共乘服務。同時計畫也將建立社區集市，提供小農多元銷售管道，並建立新竹縣優質農產品品牌，結合具生產履歷、有機農產品，推出嚴選「竹選便當」，民眾可至位於新竹縣政府一樓的社區集市站點購買。

新竹縣長楊文科表示，竹縣於去年度開始推動智慧科技導入農耕，今年更擴大物聯網科技應用導入畜牧業及養殖業，期望結合新竹縣科技及農業之二大優勢，協助農友進行科技轉型。

他進一步說明，在畜牧方面，新竹肉品市場首創於市場入口架設紅外線熱感應偵測豬隻體溫，並結合物聯網環控平台，啟動自主防疫機制，以保障該市場豬隻肉品品質。在養殖方面，則透過IoT物聯網科技，讓用戶除了可透過環控平台遠端監測養殖魚塭的水質外，也可遠端自動控制養殖設備，即時給予農產最適生長環境，減少人力成本。

不僅如此，在本計畫中，富鴻網也將物聯網感測數據結果結合農業專業知識，提供農場管理者進行經營決策的判斷參考，有效控制農作物品質、產量與交期，提升市場價值。

富鴻網總經理邱登崧說明，這次與30家農漁畜牧產業合作，包含烏魚、養雞、柑橘等，以科技來協助生產端，並將建置平台，民眾可透過電商平台來購買。目前以新竹縣政府站點作為示範點，未來將擴及到其他地區。

邱登崧看好新竹市場，他說新竹科技人多，對科技的接受度也高，區域鏈可保障品牌，這次也結合觀光巴士，養殖結合觀光的農業新經營模式，民眾也可前來體會農趣。

在產銷部分，這次計畫於合作農場導入TGAP規範，保障肉品從飼養到加工整個過程。除外，合作小農之農產品也結合生產履歷，推出符合優質農產品品牌「WOW竹鮮!!」，同時將與新竹肉品市場、縣農會合作，共同推出嚴選「竹選便當」，利用新竹縣在地好食材，為消費者做好食安把關。

縣農會總幹事劉德威說，透過科技感應器，可即時監測溫濕度或物種的狀況，如今如今建置電商平台，讓青農好好栽種，不用擔心後端銷售管道。

縣府指出，未來消費者可至電商平台購買新竹縣優質農產品及竹選便當，並於下班或休閒時至社區附近集市取貨、購買，不僅減少時間、物流成本，同時也能吃到新竹在地新鮮的農產品。目前本計畫將以新竹縣政府站點作為示範點，服務新竹縣政府公務部門及附近商家、住戶，提供上班族優質午餐及晚餐食材選擇。此在地化商品「竹選便當」和社區集市的銷售模式，未來將擴展至新竹縣其他鄉鎮，進而促成一社區集市網，提供消費者便捷的購物服務。

新竹縣長楊文科記者會結束後，當場示範在網路上訂竹選便當。記者郭政芬／攝影
新竹縣長楊文科記者會結束後，當場示範在網路上訂竹選便當。記者郭政芬／攝影
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新竹肉品市場、縣農會合作，共同推出嚴選「竹選便當」，利用新竹縣在地好食材，為消費...
新竹肉品市場、縣農會合作，共同推出嚴選「竹選便當」，利用新竹縣在地好食材，為消費者做好食安把關。記者郭政芬／攝影
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新竹縣政府與鴻海科技集團-富鴻網公司今天在縣府舉辦AIoT農業(肉品)經濟雲服務...
新竹縣政府與鴻海科技集團-富鴻網公司今天在縣府舉辦AIoT農業(肉品)經濟雲服務計畫」啟動記者會。記者郭政芬／攝影
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