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螺絲鬆了？桃衛生局官網取消10活動 原因竟是「KEY錯」

2019-04-23 11:36聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園市議員謝美英指出，衛生局官網「健康促進整合系統便民服務專區」，首頁最新公告整...
桃園市議員謝美英指出，衛生局官網「健康促進整合系統便民服務專區」，首頁最新公告整個頁面只有「場次取消公告」，場次取消原因是「key錯」，草率PO文內容，讓官網缺乏公信力。圖／市議員謝美英辦公室提供
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台灣近日為全球被境外假訊息攻擊最嚴重的國家，為打擊假新聞，連中央都不敢鬆懈，桃園市議會今日進行衛生局工作報告，市議員謝美英指出，衛生局官網應放正確資訊提供民眾了解，但近日卻出現多場活動取消消息，原因竟是「KEY錯」，政府大動作打假消息，政府局處官網卻自己散播草率的消息，要求衛生局嚴加堅守政府可信度。

謝美英指出，桃園市政府衛生局官網「健康促進整合系統便民服務專區」，打開首頁最新公告，赫見整個頁面只有「場次取消公告」，沒有其他訊息，一一點進公告，更扯的是場次取消原因是「key錯」。

謝美英怒轟，網路時代假消息遍布，官網PO文應該要慎重更謹慎，政府的帶頭示範很重要，草率的PO文內容，讓官網缺乏公信力，再點閱其他場次取消原因，有重複報備、沒有疫苗、活動時間沒顯示，理由千奇百怪，便民專區更點不到什麼便民的資訊，她要求衛生局「不是有做就好，既然要做就做好」，認為政府既然重視網路訊息，從最基本的工作就應該有基本的要求。

衛生局長王文彥對此回應，會先了解原因，如有錯誤會儘速修正，未來也會加強官網管理，讓民眾能獲得正確訊息。

桃園市議員謝美英質詢提出，政府大動作打假消息，但桃園市政府衛生局官網「健康促進整...
桃園市議員謝美英質詢提出，政府大動作打假消息，但桃園市政府衛生局官網「健康促進整合系統便民服務專區」整個頁面只有「場次取消公告」，點進公告發現場次取消原因是「key錯」，怒轟政府重視網路訊息，卻自己散播草率的消息，要求應該做好基本要求。圖／翻攝桃園市議會官網
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桃園市議員謝美英指出，衛生局官網「健康促進整合系統便民服務專區」，首頁最新公告整...
桃園市議員謝美英指出，衛生局官網「健康促進整合系統便民服務專區」，首頁最新公告整個頁面只有「場次取消公告」，場次取消原因是「key錯」，草率PO文內容，讓官網缺乏公信力。圖／市議員謝美英辦公室提供
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桃園市議員謝美英指出，衛生局官網「健康促進整合系統便民服務專區」，首頁最新公告整個頁面只有「場次取消公告」，場次取消原因是「key錯」，草率PO文內容，讓官網缺乏公信力。圖／市議員謝美英辦公室提供
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桃園市議員謝美英指出，衛生局官網「健康促進整合系統便民服務專區」，首頁最新公告整個頁面只有「場次取消公告」，場次取消原因是「key錯」，草率PO文內容，讓官網缺乏公信力。圖／市議員謝美英辦公室提供
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桃園市議員謝美英指出，衛生局官網「健康促進整合系統便民服務專區」，首頁最新公告整個頁面只有「場次取消公告」，場次取消原因是「key錯」，草率PO文內容，讓官網缺乏公信力。圖／市議員謝美英辦公室提供
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