世界地球日 宏法社南庄國中1日蔬食愛地球

2019-04-22 21:59 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



4月22日是世界地球日，佛光山苗栗縣頭份宏法社今天舉行「我行三好愛地球行動日」，以「環保酵素」、「蔬食一日A計畫」兩個主題，邀集苗栗縣長徐耀昌、頭份市長羅雪珠等人響應，打造苗栗縣成為環保城市。

宏法社結合台灣愛酵環保協會去年底開始以流經頭份市區的番仔圳當示範點，定期投放環保酵素液，淨化水質並有效改善髒臭汙泥，宏法社監寺如宗法師今天帶領羅雪珠及多名里長勘察，感受環酵淨化的成效，此外，宏法社同時舉辦「422我行三好愛地球行動日發佈會」，建立環保與心保的理念，落實在生活中。

宏法社今天千人齋提供素餐，免費供應三餐，超過5000人連署「蔬食一日A計畫」，登記外送的數量3000多份，並在寺裡舉辦環保教學，民眾參與環酵製作。

此外，苗栗縣南庄國中今天辦理學生午餐捐贈典禮暨世界地球日「1日蔬食愛地球」活動，九州升平文化傳媒有限公司董事長侯江山、獅頭山勸化堂董事長黃錦源代表捐贈南庄國中學生午餐經費60萬元，世界佛光會中華總會南庄分會長蘇水華並主持「不殺生，少肉食，1日蔬食愛地球」活動，盼能喚起重視，關心偏鄉學子，守護地球。