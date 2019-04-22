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夜盲監視器影響治安交通 桃市鎖定3257個2年汰換更新

2019-04-22 21:55聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市警局全市各區重要道路建置天羅地網監視器達到1.8萬支，多年來不少監視器老舊鏡頭不清，引起市議員重視要求老舊租賃式監視器、甚至里辦使用的「夜盲症」監視器加速汰換更新，市警局今天下午表示，為查緝治安、交通預防犯罪，全市有9262支高達五成一的監視器可辨識車牌，全國最高，鎖定超過5年以上的租賃式老舊監視器3257支，明年底前全部汰換更新。

桃園市近年發展迅速，高鐵青埔特定區及桃園區經國、中路重畫區等新興地區、部分老舊社區街道，每每里鄰治安座談成為焦點，市議員魯明哲說，中壢區現有早期里長辦公室使用的老式「夜盲症」監視器672支，每到晚上鏡頭不明，形同「安慰劑」無助治安，儘管警方在主要路口建置天羅地網，但面對老舊租賃及老式監視器必須加速汰換更新，及加速青埔地區交通建置需求。

市議員李光達接受陳情發現桃園區建國東路、桃鶯路口，去年車禍卻無監視畫面，市議員徐其萬提出大園區中山南路往玫瑰社區路口租賃式監視不清，青埔區要加速建置。李光達認為，天羅地網監視強調治安、交通，主要仍用於交通車禍事故居多，租賃式監視器審查權在分局考量不同常起爭議，警方針對重要道路不足要加強裝設，才能在護護治安隱憂地區的安全。

市警局犯罪預防科指出，全市天羅地網監視器1.8萬支，目前在龜山A7站社區及青埔、中路等新興地區主要路口建置完成，現有逾5年的老舊租賃式監視器3257支，集中在桃園、中壢區，全數將在明年底前全部汰換更新，尤其市警局已導入辨識百種車型、9種車色智慧系統，目前辨識車牌監視器占總五成一，全國最多，可快速掌握查緝犯罪和交通車故功效。

犯罪預防科長洪志朋表示，目前桃園重要道路、路口已完成天羅地網監視器完成布建，今年以汰換及新建監視器為主，汰換更新舊租賃式監視器外，今年亦將新建1979支天羅地網監視器，希望達到市民要求交通、治安均錄到影像目標，維護市民安全。

桃園全市天羅地網監視器高達1.8萬支，不少老舊監視器不清，市警局鎖定逾五年老舊租...
桃園全市天羅地網監視器高達1.8萬支，不少老舊監視器不清，市警局鎖定逾五年老舊租賃式監視器3257支明年底前全部汰換更新。記者曾增勳／攝影
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