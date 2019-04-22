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苗栗市福利政策3箭 邱鎮軍要打造幸福苗栗市

2019-04-22 20:22聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗市長邱鎮軍在競選期間，提出婦女生育津貼、學生營養午餐及敬老禮金3項福利政見，他兌現對市民承諾，今天就「準備位置」，其中，苗栗市敬老禮金發放自治條例提案代表會先前審查通過，今天市務會議再通過婦女生育津貼自治條例草案、補助營養午餐自治條例草案，將提案代表會審查。

苗栗市公所原有重陽敬老禮金，80歲以上2000元，90歲以上3000元，百歲人瑞1萬2000元，苗栗市敬老禮金發放自治條例規定生日65歲以上發500元，80歲以上3000元，百歲以上1萬2000元，市公所將提追加預算800萬元，送代表會審查通過後實施。

市務會議今天通過苗栗市婦女生育津貼自治條例草案，草案規定每名新生兒發1萬元，苗栗市營養午餐自治條例草案則規定，視財政狀況調整補助國中小學營養午餐額度，兩項草案都將提案代表會審查通過，市公所編入明年預算執行。

邱鎮軍說，少子化及人口外流越來越嚴重，因此競選期間提出3大福利政策，希望減緩人口流失，減輕學子、老人及年青人組織家庭負擔，生育補助1年約需500萬元，敬老禮金1900萬元，營養午餐如果補助一半，約需2250萬元，共4650萬元，市庫目前仍有約2.47億元，自有財源負擔有餘裕。

市務會議今天還通過苗栗市廣告物管理自治條例修正草案，增修懸掛廣告物使用費單價50元，此外，苗栗市所LED電視牆收費管理辦法，每檔期收費2000元，邱鎮軍指出，市公所加強管理，並基於使用者付費原則，開拓財源。

苗栗市務會議今天通過苗栗市廣告物管理自治條例修正草案，擬對懸掛廣告物收費，每幅5...
苗栗市務會議今天通過苗栗市廣告物管理自治條例修正草案，擬對懸掛廣告物收費，每幅50元。記者范榮達／攝影
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苗栗市所LED電視牆收費管理辦法今天通過，每檔期將收費2000元。記者范榮達／攝...
苗栗市所LED電視牆收費管理辦法今天通過，每檔期將收費2000元。記者范榮達／攝影
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苗栗市長邱鎮軍競選3大福利政見就準備位置，希望打造幸福苗栗市。記者范榮達／攝影
苗栗市長邱鎮軍競選3大福利政見就準備位置，希望打造幸福苗栗市。記者范榮達／攝影
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