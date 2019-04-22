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台中部分捷運站命名不接地氣 議員批找地方人麻煩

2019-04-22 19:34聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中捷運水安站命名被議員朱暖英批不接地氣。記者陳秋雲／攝影
台中捷運水安站命名被議員朱暖英批不接地氣。記者陳秋雲／攝影
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台中捷運綠線預計明年底全線通車，目前全線18個站的站名都已全部出爐，但有些捷運站命名，與當地社區慣用的地名不同，市議員朱暖英、沈佑蓮、黃健豪今天在議會質詢表示，捷運G10站址位在南屯區三大信仰中心水安宮前方，結果現在命名為「水安」站，這個不接地氣，讓在地人徒生困擾，她要求市府從善如流 。

朱暖英指出，捷運站命名理當方便當地民眾好辨識為原則，像是捷運G5站捷運局就知道要命名為「四維國小」站，而不是「四維」站，避免造成地名混淆。但南屯區綠線捷運G10站址，恰好位在南屯區三大信仰中心水安宮前方，水安宮也是溝墘里香火鼎盛、信徒眾多的傳統在地廟宇之一，若命名為「水安宮」站，這才是里民最熟悉且最好指認的名稱，結果現在命名為「水安」站。但就當地而言，明明就是「水安宮」而非「水安」，名稱不對。

朱暖英指出，對「水安」站的命名，當時交通局推說是「水安宮」字數太多；但「四維國小」站不更多字？！交通局人員前言不搭後語，實在鬼扯。

交通局長葉昭甫答詢表示，依據台北捷運提供的資料顯示，改一個站名需要花費900萬，若要更名可能需要再行評估。朱暖英則希望在捷運通車前，趕緊把「水安」站，正名為「水安宮」站，呼應民眾地名指認的習慣，避免未來造成地名指認的困難，讓市民看了都霧煞煞。

台中捷運水安站命名被議員朱暖英批不接地氣。記者陳秋雲／攝影
台中捷運水安站命名被議員朱暖英批不接地氣。記者陳秋雲／攝影
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