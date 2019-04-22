開車像坐雲霄飛車 中豐路南勢段將施工改善

2019-04-22 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市平鎮區中豐路段車流量大，市議員黃敬平服務處接獲用路人反映，中豐路南平路到三興路段，行駛時路面易起伏跳動，開起來像坐雲霄飛車，不清楚路況用路人，易發生車道偏移擦撞危險。

市議員黃敬平今天邀集市府養工處等單位會勘，研判因道路地下管線多，曾施工開挖過路面，加上重車輾壓路面龜裂，導致雨水下滲造成部分路基土石流失，預訂8月在南平路到中庸路口，進行約1公里路段路基歲修工程。

市議員黃敬平表示，中豐路是平鎮通往中壢市區的交通要道，上下班尖峰時間車流量大，用路人反映部分路段行車易起伏跳動，他開車實測發現，南平路到三興路段，內側車道部份路基下陷及傾斜，部分路面因重車輾壓破損，雖曾封層修護，但感覺行車路面不平整安全。

市府養護工程處等單位勘查，研判該路段因地下管線多，加上地勢等原因，開挖路面埋設管線時，導致部分路基土石流失，需進行路基歲修改善工程，整平路基後再重新鋪上柏油，以確保路面平整。