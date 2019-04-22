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影／「最毒海岸線」裸露土石 環保人士檢測證實含集塵灰毒

2019-04-22 16:20聯合報 記者郭政芬╱即時報導

台南社大環境行動小組晁瑞光拿著重金屬快速分析儀檢測，了解每個地點的汙染數值。記者...
台南社大環境行動小組晁瑞光拿著重金屬快速分析儀檢測，了解每個地點的汙染數值。記者郭政芬／攝影
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被批評是「最毒海岸線」的新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道西側海岸，去年9月開工挖除，開挖後發現量比預計多5倍，現場留有9564公噸集塵灰，尚須第二期工程核定後儘速辦理清除，台南社大環境行動小組召集人黃煥彰與成員晁瑞光今天攜帶儀器到場檢測，發現石龍下、部分未作水泥護岸區仍留有集塵灰，內有戴奧辛、重金屬，憂心恐隨著雨水、風力帶入海洋，對環境造成傷害。

黃煥彰與晁瑞光今天特別選在中午漲潮到現場，他們從長約60公尺的水泥護岸旁南側走下去，上頭有許多印刷線路板，以及裸露在外的集塵灰。黃煥彰說，這些咖啡色的小土塊都是集塵灰，其中岸邊的石籠工法的護坡，下方的爐渣與塑膠袋，上頭有薄薄的集塵灰，檢測後發現鋅、鉛都超標，若工程沒有用水泥護岸，浪打上來恐將集塵灰帶入海中，意即戴奧辛、重金屬進入海洋，對環境傷害很大。

晁瑞光拿著重金屬快速分析儀檢測，他說依據土壤管制標準值，重金屬鉛、鋅應在2000，但石籠護坡下方鋅的數據從千到上萬，鉛則從百到上千，水泥護岸的上方、邊坡土壤鋅則高達10多萬、鉛4萬多。他表示，既然開挖要移除，就不能只做半套，應做好阻隔，否則無形中海水沖刷，汙染恐仍會擴散。

黃煥彰說，汙染的物質組成複雜，裡面含戴奧辛，恐減低人體的免疫系統，甚至還有致癌風險。建議環保局若要將爐渣留在現地，應經過水洗步驟，若無，則應施作水泥護岸。

新竹縣政府環保局代理局長羅仕臣回應，南側約60公尺的水泥護岸約於四、五年前施作，當時因海水侵蝕力量大，怕垃圾裸露，因此向中央申請六、七百萬的經費施工。

這次以石籠護岸為主，一方面因下方屬於鐵礦砂，地基打不下去，其次則希望以生態工法來施作，針對民眾疑慮，會雇用人力到石籠護岸下集中物質，再做篩分打包，依序盡速移出。

前鳳坑村長姜政焜表示，目前裸露的土石被檢測出含有集塵灰，縣府沒有做好防護措施，就怕隨著雨水流入海中或隨強風飛散在各處，且水流是往南岸流，約5百公尺就有親子戲水空間的新月沙灣，應還給大眾一個安全的環境。

現場有約60公尺的水泥護岸，後方經檢測都含有集塵灰。記者郭政芬／攝影
現場有約60公尺的水泥護岸，後方經檢測都含有集塵灰。記者郭政芬／攝影
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石籠護坡下方的爐渣、塑膠袋上，根據檢測，鋅的數據從千到上萬，鉛則從百到上千，都有...
石籠護坡下方的爐渣、塑膠袋上，根據檢測，鋅的數據從千到上萬，鉛則從百到上千，都有超標疑慮。記者郭政芬／攝影
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台南社大環境行動小組召集人黃煥彰手比咖啡色的小土塊，這些都是集塵灰。記者郭政芬／...
台南社大環境行動小組召集人黃煥彰手比咖啡色的小土塊，這些都是集塵灰。記者郭政芬／攝影
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水泥護岸的旁有裸露的印刷線路板、垃圾、爐渣等，經檢測上頭留有集塵灰，就怕隨著雨水...
水泥護岸的旁有裸露的印刷線路板、垃圾、爐渣等，經檢測上頭留有集塵灰，就怕隨著雨水流入海中或隨強風飛散在各處。記者郭政芬／攝影
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