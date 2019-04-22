竹縣飛鳳山上無廁所 楊文科今爬山找合適點建公廁

2019-04-22 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣芎林鄉飛鳳山，早年以「飛鳳探梅」被列為新竹縣八景之一，是登山和觀景熱點，但山上沒有公廁，山友們只能克難的用竹子、廢棄的廣告帆布搭建臨時「解放」處，非常不方便。

新竹縣長楊文科今天率縣府秘書長陳季媛、環保局代理局長羅仕臣、交旅處長游志祥等縣府團隊，與芎林鄉長黃正彪、縣議員鄭昱芸及芎林鄉代會主席等人，揮汗爬了1個多小時到山頂，尋找適合的地點興建公共廁所。

新竹縣八大景之一芎林鄉飛鳳山ㄧ年登山客70萬餘人，海拔雖只有462公尺，但因步道有挑戰性，加上山頂「觀日亭」在天候好時可遠眺台北101，成為桃竹苗縣市山友登山健行的好去處，然因為山頂送水不便，沒有公共廁所，山友只能克難的用竹子、廢棄的廣告帆布搭建臨時「解放」處，非常不方便。

楊文科親自走訪飛鳳山，沿路都有熱情的民眾與他交談，他也趁機了解山友提供適合興建的地點，請環保局、交旅處了解土地所有權人，並請鄉公所、代表會協助溝通，讓公廁早日興建完成。

楊文科在踏勘飛鳳山登山步道時，發現木製告示牌經過風吹雨淋已經腐朽，還有路標老舊不清楚，都當場指示相關單位研究改善。