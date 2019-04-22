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影／模擬桃園三級古蹟忠烈祠遭祝融 消防動員全力灌救

2019-04-22 16:07聯合報 記者曾健祐╱即時報導

法國巴黎聖母院日前整修過程引發大火，造成建物嚴重受損，桃園市消防局第一大隊今天在三級古蹟「桃園忠烈祠暨神社文化園區」舉辦防災演練；消防說，搶救古蹟和一般建物滅火方式不同，水柱直接噴射恐破壞結構，得朝高空灑水形成水霧降溫滅火。

消防今下午2點半模擬忠烈祠社務所因電線短路引發火警，火勢蔓延危及歷史建物，園區工作人員發現後啟動自衛消防編組，先噴灑滅火器並打電話報案、疏散內部參觀民眾，消防隊獲報派遣人、車趕赴現場，由指揮官下達命令布水線、搶救文物，並出動空拍機監控火點及燃燒範圍。

第一大隊長賴志忠表示，古蹟建築搶救方式和一般建物滅火不同，依照消防署「古蹟歷史建築消防救災處理原則」，為防止災情擴大消防隊會著重未受波及部分搶救，另為避免古蹟構造被強力水柱破壞，灌救時採用水霧高空灑水侷限火勢、達到降溫滅功效。

賴指出，現場救災人員還會分成救災組、搶救組，救災人員負責灑水降火，搶救人員則會進入內部搶救珍貴文物，他也提醒，古蹟歷史建物整修期間，除了要小心電線走火，電焊過程火星噴濺也是釀成火災一大原因，相關管理人員平時必須格外留意。

第一大隊轄區內古蹟除了桃園區的忠烈祠，還有俗稱「大廟」的景福宮，八德區則有呂宅著存堂及八塊無線送信所，而龜山區則有壽山巖觀音寺。

搶救古蹟水柱不能直接噴射，得用低壓從高空灑水形成水霧。記者曾健祐／攝影
搶救古蹟水柱不能直接噴射，得用低壓從高空灑水形成水霧。記者曾健祐／攝影
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模擬桃園忠烈祠起火。記者曾健祐／攝影
模擬桃園忠烈祠起火。記者曾健祐／攝影
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消防模擬從忠烈祠內搶救出文物。記者曾健祐／攝影
消防模擬從忠烈祠內搶救出文物。記者曾健祐／攝影
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消防到場整裝準備灌救。記者曾健祐／攝影
消防到場整裝準備灌救。記者曾健祐／攝影
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古蹟忠烈祠歷史建築
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