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3項建設解決40年問題 桃園南門活動中心今啟用

2019-04-22 15:38聯合報 記者林育瑩╱即時報導

「一次解決過去40年的問題。」桃園區南門公園、停車場繼去年11月啟用後，南門市民活動中心也於今日完工開放，館內不但設置會議室、大小教室等多元空間，還設置了大禮堂，未來將成為桃園區南門、南華、西門、西湖四里居民集會、開會和研習等活動場所。

桃園市長鄭文燦指出，基地原為桃園女中，後來遷移到虎頭山後，前半部作為清潔隊使用，後面的校長與教職員宿舍則閒置已久，他於上任後40天內即清理完畢，並將清潔隊遷至國道2號橋下，並投入4.7億，陸續闢建公園、停車場、活動中心等3項建設，解決過去40年來的問題。

市府並保存具有歷史價值的校長宿舍，將其餘宿舍區整頓為南門公園地下停車場，提供汽車格345格、機車格615格，近一千個停車位供市民使用，此舉不但活化閒置空間，也保存歷史資產。

鄭文燦提到，南門公園計畫看到一個很重要的教訓，這是歷史留下來的問題，40年沒有處理，每屆首長要處理卡到問題就放棄了，他強調，要為困難的事情找出方法，要為錯誤即時匡正，要興利也要盡早規畫，有時候困難就是在協調，協調後就是跟時間賽跑，他說，還沒定案前就好好討論，討論出更好共識，有不同方案沒關係，定案後就要往前衝。

桃園市秘書長兼代工務局長黃治峯表示，南門活動中心是地上2層建物，總樓地板面積約363坪，工程總經費約4,000萬元，1樓規劃為文康室、舞蹈室里、多功能教室、無障礙廁所及哺乳室；2樓設置可容納約200人的大禮堂、4間會議室等，1、2樓間規劃木製階梯，未來活動中心不但可用於休憩、舉辦講座，更是里民最佳集會及活動場所。

桃園區南門市民活動中心也於今日完工開放，館內不但設置會議室、教室等多元空間，還設...
桃園區南門市民活動中心也於今日完工開放，館內不但設置會議室、教室等多元空間，還設置了大禮堂，未來將成為桃園區四里居民集會、開會和研習等活動場所。圖／桃園區公所提供
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南門活動中心1、2樓間規劃木製階梯，未來可用於休憩、舉辦講座，更是里民最佳集會及...
南門活動中心1、2樓間規劃木製階梯，未來可用於休憩、舉辦講座，更是里民最佳集會及活動場所。圖／桃園區公所提供
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桃園區南門市民活動中心也於今日完工開放，館內不但設置會議室、教室等多元空間，還設...
桃園區南門市民活動中心也於今日完工開放，館內不但設置會議室、教室等多元空間，還設置了大禮堂，未來將成為桃園區四里居民集會、開會和研習等活動場所。圖／桃園區公所提供
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停車場宿舍鄭文燦
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