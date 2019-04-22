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竹市開放自駕車上路測試 林智堅：有望改善交通

2019-04-22 14:37聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市南寮漁港將成為開放場域試運行自駕車的全台首例。圖／新竹市府提供
新竹市南寮漁港將成為開放場域試運行自駕車的全台首例。圖／新竹市府提供
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新竹市南寮漁港將成為開放場域試運行自駕車的全台首例！新竹市政府與工研院合作，計畫將台灣自造的自動駕駛車輛開進新竹南寮漁港，新竹市府預告，市長林智堅將於24日前往「台北國際汽車零配件與車用電子展覽會」，與工研院共同簽署「自動駕駛車輛實驗運行合作備忘錄」，共同宣布自駕車運行與產業發展在竹市將有無限可能。

市長林智堅表示，「友善新創、開放場域、連結資源」一直是新竹市推動智慧城市的核心精神，希望把竹市豐沛的科技資源回歸到市民身上，工研院擁有全台最頂尖的自動駕駛車輛技術，希望不僅在新竹市實驗運行，未來更可成為實際的交通解決方案之一，改善交通壅塞問題。

自駕車議題全球都非常關注，交通處表示，新竹市政府也在全面評估安全性與可行性後，與工研院簽署的自駕車實驗運行備忘錄；市府後也將與交通部申請合法上路測試，有別於過去台灣自駕車在園區、校園、公車專用道內的封閉測試，推動自駕車實際上路不僅率先響應中央的政策，也真正展現新竹市友善新創的核心精神。交通處表示，新竹市府已與工研院共同提交申請書，要將工研院機械的技術自駕車真實落地。

交通處表示，根據波士頓諮詢公司（BCG）預測，2025年自動駕駛汽車市場總規模將達420億美元，至2035年更超過770億美元，而自駕車發展的關鍵是開放場域的實驗運行；透過新竹市政府在南寮的開放測試，讓工研院的自駕車在南寮實際上路，藉由在真實道路的測試、行駛及驗證的過程，增進自駕車的功能與安全性。

目前工研院的自駕車能辨識動態障礙物的類別跟位置，已在工研院內無任何交通管制下行駛於人車混流的道路，能自行駛入停車位，測試里程達2千公里。

交通處長倪茂榮表示，備忘錄簽署只是起點，未來新竹市將有著真實且開放的自駕車測試場域，透過實際上路，自駕車也將克服真實道路行駛的難題；此外，搭配工研院最新技術、新竹科學園區相關產業鏈，新竹市將擁有最佳的自駕車產業環境，預期也將吸引自駕車產業鏈來到竹市；未來將邀請自駕車輛業者進駐竹科X，以新竹市做為產業發展基地，和市府攜手加速自駕車智慧交通發展。

新竹林智堅自駕車
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